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ДНР и ЛНР предложено ликвидировать

Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что "эти образования должны исчезнуть"

О том, что Донецкая и Луганская народные республики должны быть ликвидированы, Волкер заявил в ходе дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.

Он назвал самопровозглашенные республики "образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт".

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"Не существует места для них в украинском конституционном укладе. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", – приводит слова американского спецпосланника LB.ua.

Комментируя призыв Волкера, российский сенатор Алексей Пушков уличил американского дипломата в незнании Минских соглашений. Поскольку ЛНР и ДНР – часть этих соглашений, без их согласия ввод в Донбасс миротворцев невозможен, пояснил сенатор.

"При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", – написал Пушков в Twitter.
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