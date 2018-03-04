ДНР и ЛНР предложено ликвидировать

Спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что "эти образования должны исчезнуть"

О том, что Донецкая и Луганская народные республики должны быть ликвидированы, Волкер заявил в ходе дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.

Он назвал самопровозглашенные республики "образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт".

"Не существует места для них в украинском конституционном укладе. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", – приводит слова американского спецпосланника LB.ua

Комментируя призыв Волкера, российский сенатор Алексей Пушков уличил американского дипломата в незнании Минских соглашений. Поскольку ЛНР и ДНР – часть этих соглашений, без их согласия ввод в Донбасс миротворцев невозможен, пояснил сенатор.