ДНР и ЛНР предложено ликвидировать

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О том, что Донецкая и Луганская народные республики должны быть ликвидированы, Волкер заявил в ходе дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.
Он назвал самопровозглашенные республики "образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт".
Комментируя призыв Волкера, российский сенатор Алексей Пушков уличил американского дипломата в незнании Минских соглашений. Поскольку ЛНР и ДНР – часть этих соглашений, без их согласия ввод в Донбасс миротворцев невозможен, пояснил сенатор."При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", – написал Пушков в Twitter.
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