По крайней мере, в этом убеждают украинцев в "Нафтогазе"

Украина преодолела газовый кризис. Правда, для этого ей пришлось покупать топливо в Европе по цене в 4 раза выше, чем оно стоило бы при прямых закупках у "Газпрома". Об этом сообщил коммерческий директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома", на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил $1000, т. е. в 4 раза больше, чем по контракту с "Газпромом", – написал он в Facebook.

Впрочем, по мнению Витренко, в этом нет ничего страшного. Главное, что страна "слезла с газовой иглы России". А возмещение за разницу в цене Киев намерен получить с Москвы.

"Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с "Газпрома" компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны. Разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована "Газпромом", – заявил представитель "Нафтогаза".

Он признал, что в 2009 г., оказавшись в аналогичной ситуации, Киев воровал газ из транзитной трубы. Однако сейчас, по его словам, удалось этого избежать. Поэтому европейским потребителям нечего опасаться: сегодняшняя Украина – надежный партнер. Соответственно, никакой "Северный поток – 2" Европе не нужен, подвел к главной мысли Витренко.

"Очень важно, чтобы европейцы отказались от "Северного потока – 2" – газопровода из России в Германию, который может полностью забрать у Украины доходы от транзита, а это примерно два – три миллиарда долларов в год", – пояснил представитель "Нафтогаза".

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, сейчас возможны два сценария развития ситуации. "Мягкий сценарий – это если стороны будут общаться в трехстороннем формате: Россия, Европа, Украина. И будут проходить заключение новых договоров на транзит на поставку через Украину на тех основах, которые предлагал Стокгольмский арбитраж", – пояснил он в беседе с RT.



"Более жесткий вариант – если Киев будет ориентироваться на американцев. Тогда украинцы пойдут на обострение конфликта и попытаются арестовать российский газ, который идет по трубе, на сумму долга "Газпрома" "Нафтогазу". "Газпром" воспримет это как воровство и остановит транзит", – предположил эксперт. В последнем случае в выигрыше окажутся США: они начнут активнее продавать в Европу свой дорогой СПГ и получат формальный повод ввести новые санкции против Москвы.

Ранее Россия объявила, что начинает процедуру расторжения всех газовых контрактов с Украиной. Первого марта "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за поставки голубого топлива, которые украинская сторона рассчитывала возобновить с марта. Причиной послужило отсутствие подписанного соглашения между сторонами.

Это вызвало массу критики в Незалежной. При этом главная причина того, что страна осталась без газа, – бессмысленные "победные" реляции со стороны ведущих украинских политиков, пояснил РИА ФАН киевский политолог Владимир Воля. И даже если "Газпрому" и придется заплатить "Нафтогазу" по оглашенному решению Стокгольмского арбитража, произойдет это не скор, да и выплаты будут погашены, скорее всего, не деньгами.

В декабре 2017 г. Стокгольмский арбитраж обязал Киев выполнять условия десятилетнего газового контракта, заключенного с Москвой в 2009 году. В частности, украинская сторона должна отбирать 4 млрд куб. м газа ежегодно по формуле "бери или плати". Вместе с тем на "Газпром" наложили штраф за сокращение транзитных объемов газа. Российская компания намерена оспорить данное решение.