Оказавшиеся в лапах "зверя с Востока" европейцы не могут сиюминутно помочь украинцам в перекачке газа

Евросоюз не на шутку испугался за бесперебойный транзит российского голубого топлива через Незалежную на фоне усиливающихся не по дням, а по часам разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также весьма неблагоприятных погодных условий в центре континента.

В связи с последними событиями, а именно отказом нашего концерна поставлять газ Украине и началу процесса разрыва контракта с украинской компанией, Еврокомиссия выпустила релиз, в котором сообщила, что Киев предупредил ЕК о возможных чрезвычайных ситуациях в ГТС Незалежной.

До комиссии доведена информация о трех существенных угрозах.



"Постоянное низкое и переменное давление при поставках газа из России на Украину для транзита в ЕС: это явление не ново, но уже было исследовано комиссией и Европейской сетью операторов газотранспортных систем (ENTSOG) с "Нафтогазом" и "Газпромом" в прошлом году. Однако в нынешних условиях (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкое давление в газотранспортной системе становится особенно проблематичным", – указывается в заявлении ЕК первый тревожный элемент.

"Отсутствие прямых поставок из "Газпрома" в "Нафтогаз": кажется, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского Арбитражного суда, что привело к отказу в поставке природного газа даже тех объемов, которые предварительно оплачены "Нафтогазом", – сокрушаются европейцы далее.

Ну и затем апофеоз реальной проблемы для киевских властей: "Увеличение реверсивных потоков из Евросоюза в короткие сроки является сложной задачей в настоящее время из-за спотовых рынков (низкие температуры по всему ЕС) и трудностей с технической перестройкой потоков в рамках газотранспортной системы".

Отмечается, что в настоящее время ЕК уточняет все эти вопросы с ENTSO. Однако в комиссии считают, что данная ситуация вызывает озабоченность не только по поводу прямых поставок газа на Украину, но и, возможно, по поводу его транзита в ЕС. В связи с этим ЕК призвала все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России незамедлительно найти решения в соответствии с вердиктом арбитража.

В заявлении подчеркивается, что комиссия готова "возглавить трехсторонний процесс, который в прошлом уже доказал свою эффективность в ситуациях разногласий".

На передовую брошен вице-президент ЕК Марош Шефчович, который должен созвониться с украинским и российским министрами энергетики, чтобы оценить фронт "военных" действий и согласовать необходимые дальнейшие шаги.

Также сегодня президент Украины Петр Порошенко срочно созвал совещание по вопросу решения "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом". Украинский лидер заявил, что его "проинформировали после очень внимательного изучения" соответствующих документов.

"Контрактами не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства", – цитирует телеканал "112" Петра Алексеевича.

По его словам, если все-таки это случится, то "Нафтогаз" обратится в Стокгольмский арбитраж за дополнительной компенсацией.

"Кроме того, я обращаю внимание на некорректную информацию, что Арбитражный трибунал базировал свое решение по транзитному контракту на якобы сложной экономической ситуации на Украине. Это точно не соответствует действительности, трибунал объяснил свое решение тем, что НАК "Нафтогаз" требует компенсации ущерба в связи с невыполнением "Газпромом" своих контрактных обязательств", – уверен пан Порошенко.

С такой же убежденностью выступил и глава украинского кабмина Владимир Гройсман. Сначала он пожурил "Нафтогаз" за то, что компания не предусмотрела такого хода событий и не закачала про запас необходимое количество топлива. Потом успокоил общественность, что все под контролем, беспокоиться нечего, власти все делают для того, "чтобы ситуацию на вторник включительно вывести на штатный режим".

А в конце традиционная для последних двух дней украинская мантра: "Я убежден в том, что Россия вынуждена и будет выполнять решение международного арбитража. Оно является обязательным к выполнению. Я не вижу никаких причин или никаких возможностей, как этого избежать".

