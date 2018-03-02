Глава Незалежной показал пример борьбы с "Газпромом"

Президент Украины Петр Порошенко присоединился к акции "Нафтогаза" под лозунгом "Прикрути", которую в недрах украинской компании сочинили для населения в целях экономии дорогого голубого топлива. Лидер нации призвал госучреждения и граждан страны тоже снизить температуру в помещениях. Об этом в пятницу, 2 марта, он написал в своем аккаунте в Facebook.

Глава государства назвал инициативу "Нафтогаза" важной, поскольку она позволяет украинцам "сплотиться против очередной провокации Кремля".

"Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Чтобы разрушить этот сценарий – достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус. Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения снизить по возможности температуру в помещениях", – обратился пан Порошенко к чиновникам.

Также он попросил всего на несколько дней "только на один градус" снизить отопление в домах простых украинцев.

Олигарх Петр Алексеевич убежден, что благодаря сплоченности граждан Незалежной шантаж "Газпрома" и Кремля потерпит фиаско.

Порошенко уже ответили пользователи в Сети на его спич. "Ох, як ми "злізли з російської газової голки!" – написал один. "У меня дома отопления нет третий день)) я был бы рад прикрутить, но нечего))!" – ответил другой. "Прикрути зарплату голові Нафтогазу!" – посоветовал третий подписчик президента.

Ранее в пятницу министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что с сегодняшнего дня вступает в действие одобренный правительством национальный план действий, который должен предотвратить энергетический кризис в стране в связи с решением "Газпрома" о приостановке поставок топлива.

Этот план "предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут", что даст "Нафтогазу" возможность "экономить порядка 15-20 млн куб газа в сутки", отметил министр. В связи с данным решением украинские власти уведомили секретариат Евросоюза, пишет УНИАН.

Кроме того, как минимум на пять дней приостановлена работа детсадов, школ и вузов.

Позже сегодня представитель пресс-службы Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен проинформировала о том, что Киев предупредил ЕК о возможных непредвиденных ситуациях в газотранспортной системе Украины. "Мы приняли это к сведению. Мы принимаем эти опасения серьезно. Мы готовы работать с украинскими и российскими властями", – цитирует еврочиновницу РИА "Новости".

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал действия "Газпрома" "шантажом Украины и Европы" и поручил руководству "Нафтогаза" максимально быстро урегулировать вопрос нехватки газа.

Напомним, 1 марта в российской газовой монополии сообщили, что украинская компания осуществила предоплату для возобновления поставок газа с марта. В то же время "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту. В "Нафтогазе" назвали отказ "Газпрома" от поставки газа нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского арбитража.