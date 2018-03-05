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Бесчинства в Закарпатье свалили на Москву

Фото: facebook.com/sergii.knyazev
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Глава украинской дипломатии указал полицейским, где искать преступников

Российской провокацией назвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин нападение на "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Он поблагодарил местную полицию за работу и предупредил, что впереди – новые беспорядки.

"Повсюду торчат российские уши. "Привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", – написал министр в Twitter.

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Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что оба нападения на здание Общества венгерской культуры Закарпатья раскрыты, пять человек задержаны, передает портал "112" . Князев указал, что вероятный организатор поджога – иностранец, поэтому украинские силы правопорядка прилагают усилия для его розыска. 

Между тем глава Нацполиции Украины не делал намеков на Москву. Более того, известно, что 4 февраля 2018 г. к поджогу здания, принадлежащего Закарпатскому союзу венгров, были причастны граждане Польши. И двух указанных лиц польские правоохранители уже задержали по запросу Украины.

Второй поджог "Общества" случился 27 февраля. Следствие по этому делу еще ведется.

Однако главе украинского МИД всюду мерещатся русские уши, о чем он постоянно сообщает. Естественно, он лучше полицейских знает, кто виноват во всех бедах Незалежной. Он ведь, в конце концов, не юрист, ему доказательства не нужны.

Николай ВИКТОРОВ
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