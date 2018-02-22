На АТО поставили точку
Армия Украины завершает антитеррористическую операцию на востоке. Теперь там будут "командовать парадом" Объединенные силы, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
Об изменении формата АТО сказано в законе, "который 20 февраля был подписан президентом Украины", добавил военачальник, сообщает "Радио Свобода". Для проведения операции Объединенных сил, по его словам, необходимы четкая структура системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей.
Она позволит более эффективно и законно применять ВСУ, отметил Муженко. А штаб Объединенных сил возглавит "человек с боевым опытом", а также достаточным для выполнения таких задач количеством навыков и знаний. И соответствующие кандидатуры есть, заявил Муженко.
Два дня назад президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". Кроме вышеназванных перемен, в документе Россию назвали агрессором.
Почти треть украинцев требуют прекратить какие бы то ни было военные действия в Донбассе. Хотели бы видеть ДНР и ЛНР в составе Украины 20% граждан Незалежной, а за их отделение выступили 8% опрошенных, приводит данные телеканал "360".
Между тем, по данным от надежного источника в одной из спецслужб ДНР и ЛНР, ВСУ планируют массированную атаку на республики еще до 1 марта. Поэтому и был Киевом так быстро принят закон о реинтеграции Донбасса – он разрешает вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, а также объявлять военное положение на территории, бывшей до того неподконтрольной властям Украины, пишет "Свободная пресса".
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