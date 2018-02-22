Украина выставила счет за крымский газ

Киев обвинил Москву в незаконной добыче голубого топлива на черноморском шельфе

Российские специалисты за последние четыре года незаконно пробурили 11 скважин на Одесском газовом месторождении в Черном море. Из них в необъятные российские закрома утекло более 3,5 млрд незалежного украинского газа. С таким заявлением выступила глава украинской компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.



"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается, до момента аннексии там было пробурено семь скважин, затем – еще 11 скважин. Месторождение сейчас используется вовсю. Нелегитимные власти Крыма пытаются выкачать побольше газа оттуда", – заявила руководительница компании в эфире "Громадского телевидения".

Вместе с Крымом под контроль РФ в 2014 г. перешел и участок черноморского шельфа. На нем расположено несколько месторождений, из них Одесское является самым крупным. Всего Россия извлекла с шельфа, по данным украинской стороны, 7,2 млрд куб. м газа.

В Киеве настаивают на том, что Одесское месторождение находится в экономической зоне Украины, а его законным собственником является украинский "Черноморнефтегаз". В компании не знают, собирается ли РФ в ближайшее время прекратить разработку скважин. Мол, никаких официальных уведомлений не поступало. Но "поскольку приближаются международные суды, возможно, Россия предпримет какие-то меры", сообщила Нежнова.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в федеральном правительстве сообщали о том, что наша страна собирается прекратить добычу газа на Одесском месторождении, которое обеспечивает примерно половину потребностей Крыма в голубом топливе. Это решение, которое пока не получило подтверждения на официальном уровне, может быть связано с иском Киева в международные суды по поводу якобы незаконной добычи Россией полезных ископаемых на украинской территории.

В ситуации, когда Россия обладает слабой юридической позицией (суды, скорее всего, не признают прав РФ на шельф), отказ от разработки месторождений является тактическим шагом. Таким образом наша страна хочет устранить предмет украинских претензий и сделать иск бессмысленным.

Компания "Черноморнефтегаз" до вхождения Крыма в состав России принадлежала государственной корпорации "Нафтогаз Украины". После референдума в 2014 г. имущество компании национализировали и внесли в уставный капитал новой компании – крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз". Оно эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей. После этого на Украине был создан "альтернативный" "Черноморнефтегаз".

С 2014 г. Киев регулярно пытается подсчитать сумму ущерба, связанного с потерей Крыма. Украина настойчиво стремится получить компенсацию за утраченное в международных судах. В 2016 г. Киев инициировал одно из арбитражных разбирательств, которое касалось якобы имевшего место нарушения права на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в морских зонах возле Крымского полуострова. Никаких решений по этому иску пока принято не было.