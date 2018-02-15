У Крыма отнимут половину газа

Добывать голубое топливо в Черном море России будет проблематично

Наша страна приостановит деятельность крупнейшего газового месторождения на крымском шельфе – Одесского. Причина – неурегулированный спор с Украиной в международном арбитраже. В результате полуостров лишится скважины, которая закрывает примерно половину его потребностей в голубом топливе.



Осенью 2016 г. Киев обратился в международный арбитраж по морскому праву, обвинив нашу страну в том, что она "ворует" природные ресурсы "на морском шельфе Украины". Украинские власти считают, что Россия занимается в Крыму неразрешенной хозяйственной деятельностью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех федеральных чиновников, знакомых с ситуацией.

Вместе с Крымом Незалежная утратила контроль и над прилегающими к нему морскими территориями, на которых сосредоточены Одесское и иные месторождения. Не имея возможности вернуть себе полуостров, Киев пытается ухватиться хотя бы за шельф, объявляя его своим.

По словам источников, Россия временно прикрутила газовый вентиль не под давлением Украины и не из страха перед международными судебными инстанциями. Это был стратегический ход, при помощи которого Москва пытается добиться снятия претензий в рамках иска. Мол, если газ не добывается, то о какой "незаконной хозяйственной деятельности" вообще может идти речь? При этом чиновники особо подчеркивают, что вопрос о возвращении Киеву контроля над месторождением или о начале каких-либо переговоров на сей счет даже не поднимается.

А российские чиновники признают, что с юридической точки зрения у нашей страны довольно слабые позиции в споре о месторождении. Проблема в том, что оно расположено ближе к Одесской области Украины, чем к берегу Крыма. Исключительные экономические зоны России и Украины (370 км от побережья) в этом районе накладываются друг на друга. Обычно в таких случаях линией разграничения является срединная линия – равноудаленная от берегов двух стран. Одесское месторождение находится за срединной линией в украинской экономической зоне.

Правда, юристы говорят, что арбитраж, скорее всего, вообще не будет высчитывать срединную линию. Суд вряд ли согласится с тем, что присоединение Крыма и, следовательно, морских пространств вокруг его берегов к России соответствует международному праву. Поэтому суд с 99%-й вероятностью встанет на сторону Украины.

Если предмет иска будет снят, то РФ, возможно, удастся оставить месторождение за собой. Но добывать на нем газ крымская компания "Черноморнефтегаз" не сможет. Еще прошлой осенью руководство предприятия распорядилось подготовиться к консервации скважин на Одесском месторождении с 1 июля 2018 года. Вопрос о возвращении Украине контроля над месторождением не стоит, подчеркивает РИА ФАН.

Российская сторона пыталась урегулировать спор с Киевом во внесудебном порядке, но это ни к чему не привело. Украинцы заломили такую цену, что оказалось дешевле поставлять газ на полуостров из "материковой" России по уже построенному трубопроводу Кубань – Крым.

Одесское месторождение в 2015 г. дало Крыму 905 млн куб. м газа. Это примерно половина требуемого объема. Остальное идет по трубопроводу с Кубани, но этот газ стоит дороже. В случае закрытия шельфовых скважин "Черноморнефтегазу" придется полностью перейти на "кубанский" газ, что сопряжено со значительными расходами. К тому же в Крыму в этом году потребление голубого топлива вырастет на четверть в связи с введением в строй электростанций под Симферополем и Севастополем.