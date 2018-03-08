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Охранник дома Порошенко покончил с собой на посту

Фото: GLOBAL LOOK press
Склонный к суициду старший сержант служил в полку особого назначения

Сотрудник Нацполиции, охранявший имение президента Украины в Конча-Заспе, покончил с собой. Об этом сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на информированный источник.

Самоубийство произошло еще 23 февраля. Старший сержант полка особого назначения Нацполиции Сергей Галасюк покончил с собой во время дежурства возле дома Порошенко.

По информации украинских СМИ, Галасюк ранее уже пытался свести счеты с жизнью. При этом после неудавшейся попытки суицида он продолжал выполнять служебные обязанности.
Отдел информации
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