Охранник дома Порошенко покончил с собой на посту

Склонный к суициду старший сержант служил в полку особого назначения

Сотрудник Нацполиции, охранявший имение президента Украины в Конча-Заспе, покончил с собой. Об этом сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на информированный источник.

Самоубийство произошло еще 23 февраля. Старший сержант полка особого назначения Нацполиции Сергей Галасюк покончил с собой во время дежурства возле дома Порошенко.

По информации украинских СМИ, Галасюк ранее уже пытался свести счеты с жизнью. При этом после неудавшейся попытки суицида он продолжал выполнять служебные обязанности.