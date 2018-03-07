Гройсман предрек арест зарубежных активов "Газпрома"
Новый виток в ситуации с поставками российского газа на Украину. По последней информации, премьер Незалежной Владимир Гройсман заявил, что если "Газпром" не выполнит решения Стокгольмского арбитража, то активы российской компании за пределами РФ будут арестованы.
Председатель украинского правительства уже дал поручение Минюсту страны, чтобы то скоординировало действия с "Нафтогазом". Об этом Гройсман написал сегодня, 7 марта, в Twitter. "Поручил минюсту скоординировать действия с руководством НАК "Нафтогаз" относительно возможного ареста активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража", – отчитался премьер.
Ранее он также направил Минюсту еще одно поручение, согласно которому ведомство должно было быть более настойчивым в взыскании антимонопольного штрафа с российской корпорации и штрафа по решению арбитража.
Напомним, решение по спорному вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза" Стокгольмский арбитраж вынес 28 февраля. За недопоставку газа на транзит через Украину российской корпорации был выставлен счет, размер которого составил более $4,6 миллиарда. Ранее почти чуть меньше половины этой суммы, $2 млрд, суд обязал "Нафтогаз" вернуть "Газпрому" по контракту на поставку газа.
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