Украинцам разрешили включить плиту
Киевские власти возвращают народу возможность свободного потребления газа. Об этом утром во вторник, 6 марта, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский. Правда, открыть вентиль на полную мощность гражданам разрешат только со среды.
"Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018 г.", – написал Билявский на личной странице в Facebook.
Ранее из-за нехватки газа на Украине был введен национальный план действий в сфере энергетики. Школы, вузы и детские сады были закрыты, регенерирующие компании переведены с газа на мазут, а гражданам было рекомендовано "прикрутить" вентиль кухонных конфорок.
Режим экономии был введен до 6 марта, однако уже в воскресенье, 4 марта, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Незалежная справилась с ситуацией. Вскоре стало известно, каким образом Киев решил проблему. Оставшись без прямых поставок из России, Украина нарастила объем покупок в Европе. И хотя это обошлось в 4 раза дороже, киевские власти объявили об этом как о своем триумфе. Кроме того, в "Нафтогазе" заявили, что уже прорабатывают вопрос, нельзя ли получить компенсацию убытков с "Газпрома". Юристы российской компании отвергли подобную возможность.
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