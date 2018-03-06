Украинцам разрешили включить плиту

Ограничения на потребление газа населением Незалежной решили снять

Киевские власти возвращают народу возможность свободного потребления газа. Об этом утром во вторник, 6 марта, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский. Правда, открыть вентиль на полную мощность гражданам разрешат только со среды.

"Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018 г.", – написал Билявский на личной странице в Facebook.

Ранее из-за нехватки газа на Украине был введен национальный план действий в сфере энергетики. Школы, вузы и детские сады были закрыты, регенерирующие компании переведены с газа на мазут, а гражданам было рекомендовано "прикрутить" вентиль кухонных конфорок.

Режим экономии был введен до 6 марта, однако уже в воскресенье, 4 марта, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Незалежная справилась с ситуацией. Вскоре стало известно, каким образом Киев решил проблему. Оставшись без прямых поставок из России, Украина нарастила объем покупок в Европе. И хотя это обошлось в 4 раза дороже, киевские власти объявили об этом как о своем триумфе. Кроме того, в "Нафтогазе" заявили, что уже прорабатывают вопрос, нельзя ли получить компенсацию убытков с "Газпрома". Юристы российской компании отвергли подобную возможность.