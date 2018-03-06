"Нафтогаз" снова клянчит деньги у России
Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко собирается доказать в суде, что ставка транзита российского газа через Украину занижена в два раза. По его словам, Россия должна вернуть за весь срок сотрудничества с 2009 г. около $20 млрд рублей.
"Мы считаем, что стоимость транзита через Украину занижена приблизительно в два раза. И мы будем пробовать доказать это в рамках еще одного арбитражного процесса", – рассказал Витренко в эфире телеканала ICTV.
Напомним, "газовая" война обострилась с началом весны. Пятого марта "Нафтогаз" получил официальное уведомление из "Газпрома" о намерении расторгнуть контракты на поставку и транзит газа, вернув при этом предоплату за поставку. В ответ Киев потребовал от монополии компенсации за отказ поставлять с 1 марта газ из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту от 2009 г., пишет "REGNUM".
Отметим, что ранее Витренко уже собирался отправить письмо "Газпрому" с предложением пересмотра тарифа на транзит российского газа через Украину. После чего снова изъявлял желание обратиться в Стокгольмский арбитраж.
Похоже, директор "Нафтогаза" решительно нацелен "выбить" из России деньги. Хотя в то же время и осознает, что его версию еще предстоит доказать в суде.
Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" остаются нелогичными, ведь все разговоры о компенсациях так и останутся на уровне обсуждения, заявил украинский политолог Александр Дудчак. И газовый конфликт вряд ли приведет к народным волнениям на Украине, так как народ все терпит, пояснил он, передает "Подмосковье сегодня".
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