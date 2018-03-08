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Порошенко предсказал "разрушение России"

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Заявление прозвучало в ответ на вопрос о газовом споре двух стран

Президент Украины, совсем недавно призывавший граждан своей страны "прикрутить" газ, заявил, что Россия будет "полностью разрушена" из-за газового вопроса.

В интервью Financial Times Порошенко противопоставил Россию, которая не выполняет решение Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом", и Украину, которая остается "надежной" страной-транзитером газа.

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"Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что российская сторона будет наказана "абсолютно четкой процедурой в суде".

Стокгольмский арбитражный суд, где с 2014 года рассматривается спор "Газпрома" и "Нафтогаза" по газовому контракту 2009 года, обязал российский холдинг выплатить украинской стороне компенсацию в размере 4,673 млрд долларов.

В "Газпроме" такое решение сочли необъективным и платить отказались.

С 1 марта "Газпром" прекратил поставки газа на Украину и начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

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