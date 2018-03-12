Украине предрекли тотальный дефицит газа
Потребление природного газа на Украине к 2022 г. необходимо сократить на 5 млрд куб. м в год, то есть довести используемый объем топлива до 13 млрд куб. метров. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман. Он напомнил, что страна уже стала тратить меньше газа, следовательно, может и еще ужаться.
"Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год – 24 млрд кубометров; 2017 год – 18 млрд кубометров. За 3 года мы уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров. Прогноз на 2022 год – 13 млрд кубометров. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубометров", – написал Гройсман в Facebook.
Напомним, что в начале марта текущего года на Украине был введен режим ограничения потребления газа. Не работали детские учреждения, населению было велено "прикрутить вентиль" на кухне, батареи в домах были чуть теплые, а в ряде регионов и вовсе отсутствовали отопление и горячая вода. Теперь, оказывается, это была не экстренная ситуация, а похвальный режим экономии, который украинские власти намерены продолжить.
При этом Гройсман поставил в пример украинцев, которые установили у себя солнечные батареи или заменили старые оконные рамы, двери и провели другие мероприятия по утеплению домов. Премьер напомнил, что в стране действует программа, по которой государство компенсирует часть затрат на новые окна и переключение с газовых котлов на другие источники тепла. По данным премьера, за 4 года к программе присоединились 400 тыс. домохозяйств.
Теперь, "прикручивая вентиль" на постоянной основе, власти вынудят население активнее использовать солнечную энергию и утепляться в собственных квартирах. Главное – газовая независимость от России, об обретении которой президент Украины Петр Порошенко на днях радостно сообщил своему народу. В общем, "назло отморозить уши" – вот новая государственная идея Незалежной.
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