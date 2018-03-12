Украинцы крадутся в космос через Австралию

Незалежная хочет построить космодром на Зеленом континенте

Украинская космонавтика совершит хитроумный маневр, чтобы оказаться в авангарде покорителей межпланетного пространства. Для этого Киев выстроит собственный космодром на противоположном конце Земли – в Австралии.



Этой сенсационной новостью с австралийскими журналистами поделился посол Украины в этой стране Николай Кулинич. По его словам, Незалежная обладает "большим опытом в глобальной космической гонке". Правда, практически все космические достижения бывшей советской республики датируются еще временами Союза, когда космонавтов украинского происхождения отправляли на орбиту с космодрома Байконур. Своей стартовой площадки у Украины нет. И руководители страны считают, что все их проблемы заключаются лишь в этом.

"Украина могла бы начать (запускать ракеты) уже завтра утром, если бы имела площадку", – приводит слова украинского дипломата издание The West Australian. В Государственном космическом агентстве Украины считают, что именно северо-западная часть австралийского континента могла бы стать идеальным плацдармом.

"Это предложение очень реалистично. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля для использования", – отметил Кулинич.

Посол напомнил, что впервые данная идея была озвучена еще в 2016 году. Но тогда австралийские чиновники, очевидно, приняли ее за неудачную шутку. Сейчас делегация космического агентства Незалежной готовится к визиту в Австралию, чтобы еще раз попытаться заинтересовать местные власти.

В Киеве уже все подсчитали. Оказывается, для создания космодрома необходима территория площадью 5-7 тыс. кв. километров. Лучше всего для этих целей подошла бы бескрайняя австралийская степь возле базы королевских военно-воздушных сил "Кертин" в городе Дерби (штат Западная Австралия).

На подготовку технико-экономического обоснования Киев готов выделить $500 тысяч. Предварительные работы можно уложить в два года. С австралийского космодрома украинцы планируют осуществлять коммерческие космические запуски региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.

При этом на сам космодром денег у Украины, судя по всему, нет. В Киеве рассчитывают, что строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений профинансируют частные инвесторы, а также сама Австралия, ее союзники и соседи.

Зачем это нужно австралийцам, пока не очень понятно. Однако сенатор от штата Западная Австралия Линда Рейнолдс нашла в этом проекте позитив: "Предложение Украины в случае ее реализации может иметь отличные возможности. Северо-запад идеально походит для развития экваториальных запусков, и это расширит уже имеющиеся широкие возможности Западной Австралии".

Заказчикам не стоит доверять Украине, заявил научный обозреватель телеканала "Культура" Александр Галкин. "Не знаю, как сейчас у них дела, есть ли вообще производство ракет, но при нынешнем уровне экономики Киев вряд ли готов пускать такого рода ракеты или строить космодромы. К тому же, неизвестно, будет ли у них достойный рынок сбыта, ведь пару лет назад Бразилия вышла из совместного с Украиной проекта комплекса "Циклон" – пояснил эксперт РИА ФАН.



Официальные лица Украины в последние месяцы постоянно вспоминают о межпланетных путешествиях. Очевидно, решать земные проблемы им не так интересно. К тому же под космические программы можно выбить куда больше средств из западных кредиторов.

В ноябре прошлого года президент страны Петр Порошенко назвал Украину "космической державой". По его словам, "именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту" спутники и космические аппараты стран со всего мира.