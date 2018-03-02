Специалисты из Незалежной не верят в детище американо-канадского миллиардера

Космическая деятельность компании Илона Маска SpaceX является пузырем. Об этом заявил председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко порталу LB.ua.

"Если говорить о многократном использования ракет Маска, то все не так однозначно. Если ракетные запуски осуществляются менее 50 раз в год, то от многоразовости выгоды почти нет. Это в известной степени пузырь, но Маск пытается создать рынок для большого количества запусков в космос", – сказал украинский чиновник.

По его мнению, для сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy будет очень трудно найти полезную нагрузку. Вспоминая участие УССР в создании советского носителя "Энергия-Буран", Дегтяренко отметил, что если бы этот проект продолжился, многократное использование было бы реализовано. Он считает, что Украина смогла бы создать аналог Falcon 9 за 3-5 лет.

"Почему Маск так быстро от нуля дошел до Falcon 9 и Falcon Heavy? Потому что он использовал имеющиеся технологии, имеющиеся технические решения. Он надергал людей из ракетно-космических фирм США, и они ему достаточно быстро сделали ракету, которая летает. Он вкладывал свои деньги, не боялся аварий на испытаниях", – указал украинец.

По словам чиновника, Маск получил очень много грантов, а его собственные средства едва дотягивают до трети стоимости этих проектов. "США поддерживают конкуренцию. Он на этом сыграл. У нас, к сожалению, такая среда не создана", – сокрушается Дегтяренко.

Также он прокомментировал желание миллиардера отправлять землян на Марс.

"Хочет, но не факт, что он это сделает в ближайшие 20 лет. Он говорил, что сделает Falcon 9 за три года, а сделал за 11. Ракета BFR – это совсем другое. Если с Falcon 9 он шел знакомой дорогой, то здесь потребуется время, потому что таких технологий еще никто не создавал. А его заявления о том, что с помощью BFR будут летать из Лондона в Австралию – это астрономически дорого. Сверхзвуковой пассажирский лайнер Concorde не выдержал конкуренции с обычными самолетами. А здесь стоимость будет на порядки больше", – подчеркнул глава ГКА Украины.

Впрочем, добавил он, нужно верить в мечту о полетах в дальний космос, которую возродил в людях как раз запуск Маском Falcon Heavy. "И это очень-очень хорошо. Этот толчок возрождает новые мечты, перспективы, новые люди придут в космическую отрасль. Кто-то будет создавать свой бизнес, набивать свои шишки и идти вперед. Это прогресс", – резюмировал Дегтяренко.

По итогам 2017 г. на долю SpaceX приходится 20% мировых пусков космических ракет. ГКА Украины за тот же период может похвастаться 1% запусков. По состоянию на 2 марта 2018-го SpaceX уже успела провести четыре пуска, среди которых – первый за последние 30 лет старт сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.