Илон Маск уничтожил российскую космонавтику

Главный автор проекта SpaceX достиг цели - самая тяжелая ракета в современном мире удачно взлетела

Февраль 2018 г. навсегда войдет в историю мировой космонавтики. Пусть его место будет и не рядом с полетом Гагарина и высадкой человека на Луну, но оно явно от них совсем неподалеку. Во вторник, 6 февраля, в 23:45 мск с площадки LC-39А Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде в космос отправилась тяжелая космическая ракета Falcon Heavy. В качестве боковых ускорителей первой ступени в ней были использованы уже побывавшие ранее в космосе первые ступени ракеты Falcon 9.

Через положенное время они отделились от центрального блока и через пять минут синхронно приземлились в заданном месте. Чуть меньше повезло центральному ускорителю – предположительно, из-за нехватки топлива он не смог приземлиться и разбился. Впрочем, это обстоятельство нисколько не смутило главного автора проекта SpaceX Илона Маска, так как главная его цель была достигнута – самая тяжелая ракета в современном мире благополучно взлетела.

Вместо спутника в качестве полезной нагрузки во время испытательного полета был использован принадлежащий Маску электромобиль Tesla Roadster, в конечном счете выведенный на эллиптическую орбиту вокруг Солнца.

Весь мир наблюдал за стартом Falcon Heavy с нескрываемым восторгом.

И восторгаться действительно есть чему. Илон Маск сумел сделать то, чего так не хватало как исследователям дальнего космоса, так и обычным "космическим извозчикам", зарабатывающим на запусках космических аппаратов.

Одно из главных достоинств Falcon Heavy в том, что ракета может выводить на околоземную орбиту до 64 т груза. Также она способна "закинуть" еще 16,8 т на Марс, и 3,5 т до Плутона, что позволяет взглянуть на проект уже под совсем другим углом.

На этом замечательные свойства ракеты Маска не заканчиваются. Еще один и, возможно, решающий аргумент Falcon Heavy заключается в том, что цена 1 кг выводимого на орбиту груза у SpaceX обходится в $1,5 тысячи. Это самая низкая цена среди всех участников этого рынка: США, ЕС (ArianeSpace – Франция), Китая и России. Что касается последней, ее расценки на данный момент одни из самых дорогих и превышают показатели SpaceX где-то вдвое.

Все это уже позволило проекту Илона Маска основательно перекроить мировой рынок космических запусков. В 2017 г. SpaceX провела 18 пусков Falcon, все из которых были успешными. В итоге ее доля достигла 45% от мирового объема, тогда как ЕС и России осталось довольствоваться 40% и 15% соответственно.

Маск явно не намерен останавливаться. SpaceX продолжает работу над еще более мощной ракетой BFR (Big Falcon Rocket), призванной заменить Falcon 9 и Falcon Heavy. BFR предполагается использовать для осуществления межпланетных полетов и колонизации Марса. Она будет оснащена новыми криогенным двигателями Raptor. Кроме того, в BFR изначально предполагается повторное использование как первой, так и второй ступени. Первый запуск BFR запланирован на 2022 год.

После первого и успешного старта Falcon Heavy всем, включая неспециалистов, ясно, что космическая индустрия уже больше никогда не будет прежней. И в этой ситуации возникает вполне резонный вопрос: какая судьба ждет теперь российскую коммерческую космонавтику?

Роскосмос до последнего времени так и не дал четкого комментария относительно того, насколько запуск Falcon Heavy и его вероятная последующая эксплуатация скажутся на коммерческой деятельности российского космического агентства.

Исполнительный директор госкорпорации по коммуникациям Игорь Буренков в эфире "Эха Москвы" назвал его "хорошим трюком" и предположил, что запуск стал всего лишь "промоакцией" для раскрутки автомобиля компании Tesla.

Между тем возможные перспективы России на этом рынке начинают выглядеть все более туманно.

Иллюзия присутствия России на международном рынке космических запусков до последнего времени обеспечивалась тем, что США предпочитали создавать сами спутники и космические аппараты, оставляя их выведение в космос другим странам. Наибольшего развития эта ситуация достигла во времена отказа от использования шаттлов.

До появления Falcon 9 запускать спутники самостоятельно им было не очень выгодно экономически. Илон Маск со своей частной компанией изменил эту парадигму. По сути, он обеспечил США полное импортозамещение, предложив NASA и военным свою принципиально новую систему запусков.

Полетит в ближайшее время Falcon Heavy к другим планетам или не полетит, особого значения не имеет. Создавая средство воплощения своей мечты, Маск параллельно создал прекрасное средство зарабатывания денег, равных которому пока не нашлось.

Таким образом, если Falcon Heavy в ближайшее время не постигнут какие-то фатальные неудачи, рынок космических запусков окажется за американцами практически целиком. У Роскосмоса нет ничего, что можно было бы этому противопоставить, а значит его доля на рынке будет только сокращаться.

Часто можно слышать: а как же так? В активе отечественных конструкторов есть уникальная ракета "Энергия", рассчитанная на выведение в космос груза массой более 100 тонн. Что мешает достать старые чертежи и сделать Маску ручкой.

На самом деле, подобные рассуждения довольно наивны и далеки от реальности.

Во-первых, "Энергия" являлась прежде всего военным проектом и о стоимости доставки в космос груза тогда никто не задумывался. Даже беглая оценка специалистом той самой системы приводит к выводу, что такая доставка стала бы поистине золотой. Советские военные, как известно, бюджетных денег не считали. Однако в гражданской практике запусков такое правило определенно не работает.

Во-вторых, техническая документация, расчеты и всевозможные описания по "Энергии" давно утрачены, как утрачены кадры, технологические и производственные мощности для создания этих ракет. По этой самой причине с большим сожалением можно сказать, что "Энегия-2" способная тягаться с Falcon Heavy в обозримом будущем вряд ли появится. Из всего из этого можно сделать вывод, что у российской космической индустрии нет возможностей конкурировать с новой ракетой Маска.

Что это может означать для нее в обозримой перспективе? Скорее всего, довольно быстрый уход с мирового рынка и сосредоточение на внутренних задачах, которых также накопилось довольно много. Впрочем, и это вовсе не смертельно, так как и отечественная космонавтика просто невозможна без надежных (пусть и не самых дешевых) "извозчиков".