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В Незалежной предложили референдум о "сдаче" Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеЕС запаниковал от "газовой войны"
Известный украинский миллионер нашел способ прекратить братоубийство

Украинский миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский заявил, что в Донбассе необходимо провести референдум.

Текст интервью бизнесмена опубликован 2 марта на портале "112.ua".

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На вопрос о том, есть ли у Пальчевского рецепт, как закончить войну, он ответил утвердительно. По мнению украинского бизнесмена, необходима "полная перезагрузка власти". Вероятно, он имел в виду администрацию Петра Порошенко.

"Абсолютное волеизъявление народа, который будет референдумом принимать решение: продолжать ли войну, оставить ли Донбасс себе, либо позволить правителю отдать его", – подчеркнул Пальчевский.

По мнению миллионера, любой правитель будет бояться отдавать Донбасс, опасаясь немедленного обвинения в измене.

"Когда мы поймем, что с таким "замечательным" соседом, как Россия, иначе не справиться, народ должен принять решение", – констатировал Пальчевский.

Валентина МАЙОРОВА
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