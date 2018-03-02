В Незалежной предложили референдум о "сдаче" Донбасса
Украинский миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский заявил, что в Донбассе необходимо провести референдум.
Текст интервью бизнесмена опубликован 2 марта на портале "112.ua".
На вопрос о том, есть ли у Пальчевского рецепт, как закончить войну, он ответил утвердительно. По мнению украинского бизнесмена, необходима "полная перезагрузка власти". Вероятно, он имел в виду администрацию Петра Порошенко.
"Абсолютное волеизъявление народа, который будет референдумом принимать решение: продолжать ли войну, оставить ли Донбасс себе, либо позволить правителю отдать его", – подчеркнул Пальчевский.
По мнению миллионера, любой правитель будет бояться отдавать Донбасс, опасаясь немедленного обвинения в измене.
"Когда мы поймем, что с таким "замечательным" соседом, как Россия, иначе не справиться, народ должен принять решение", – констатировал Пальчевский.
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