Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики

Фото: GLOBAL LOOK press
Президент Незалежной назвал рабочую поездку российского лидера "опасной провокацией"

Очередные громкие заявления Петр Порошенко сделал во время совместного брифинга с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. 

"Мы имеем чрезвычайно опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо накануне выборов, намеренно едет на оккупированную территорию, посещает Симферополь, Севастополь и именно поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", – цитирует Порошенко "112". 

Позже он в очередной раз призвал союзников "игнорировать" Россию. 

Интересно, что австрийский лидер его мнения не разделил и ответа, которого так ждал глава Незалежной, так и не дал. 

В это время, Владимир Путин побывал на месте строительства важнейшего для страны объекта – Крымского моста. Он пообщался со строителями и понадеялся, что переправа сможет заработать уже этим летом (старт намечен на декабрь 2018 г . – прим. ред). 

"Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон могли (воспользоваться). (...) Надеюсь, что будет сделано все, как положено, в срок, может быть, даже раньше срока" , – приводит слова Путина "Интерфакс". 

Президент напомнил, что построить мост пытались на протяжении всего ХХ века, но удалось это только россиянам. 

 "Еще будет возможность поздравить вас с окончанием всего комплекса, но то, что сделано уже впечатляет", – отметил он.

Ольга ЧИСТЯКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Медведевой запретили выступать на соревнованиях

Спортсменка пропустит турнир в Милане

Рыбка сорвалась с крючка ФБР

Сотрудники внутренней разведки обратились в иммиграционную службу Таиланда, чтобы навестить эскортницу в тюрьме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей