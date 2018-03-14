Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики

Президент Незалежной назвал рабочую поездку российского лидера "опасной провокацией"

Очередные громкие заявления Петр Порошенко сделал во время совместного брифинга с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

"Мы имеем чрезвычайно опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо накануне выборов, намеренно едет на оккупированную территорию, посещает Симферополь, Севастополь и именно поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", – цитирует Порошенко "112".

Позже он в очередной раз призвал союзников "игнорировать" Россию.

Интересно, что австрийский лидер его мнения не разделил и ответа, которого так ждал глава Незалежной, так и не дал.

В это время, Владимир Путин побывал на месте строительства важнейшего для страны объекта – Крымского моста. Он пообщался со строителями и понадеялся, что переправа сможет заработать уже этим летом (старт намечен на декабрь 2018 г . – прим. ред).

"Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон могли (воспользоваться). (...) Надеюсь, что будет сделано все, как положено, в срок, может быть, даже раньше срока" , – приводит слова Путина "Интерфакс".

Президент напомнил, что построить мост пытались на протяжении всего ХХ века, но удалось это только россиянам.

"Еще будет возможность поздравить вас с окончанием всего комплекса, но то, что сделано уже впечатляет", – отметил он.