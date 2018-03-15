Пушков преподал США урок истории

Крым был русским еще в те годы, когда американцы не имели независимости

Наталья Поклонская предложила представителям Государственного департамента приехать на полуостров и удостовериться в законности его воссоединения с Россией.

Свое приглашение Поклонская сделала после того, как Госдеп опубликовал очередное заявление, в котором вновь подчеркивается нелегитимность крымского референдума, который прошел в 2014 году. "Заладили, что все плохо, все плохо, референдум постановочный. Приезжайте к нам, не надо нас бояться. Просто приезжайте и посмотрите, где постановочно?" – приводит слова депутата Госдумы РИА "Новости".



При этом Поклонская уверена, что бессмысленно доказывать что-либо американскому внешнеполитическому ведомству. "Они выглядят со стороны глупо. Нельзя бесконечно так себя вести, нельзя до такой степени не уважать права людей и наплевательски относиться к другим странам, к другим людям, к нам, к крымчанам", – добавила она.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков был менее дипломатичен. Он напомнил американцам, что Крым принадлежал России, когда США еще не было на свете. "Крым был русским еще тогда, когда и США толком не было: только успели незаконно и с оружием в руках отделиться от Британии", – написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Документ под названием "Крым – это Украина" появился на сайте Госдепа 14 марта в связи с визитом на полуостров президента Владимира Путина. В заявлении внешнеполитического ведомства США подчеркивается, что жители Крыма на референдуме вынуждены были голосовать под дулами российских автоматов, что Соединенные Штаты считают полуостров украинской территорией и поэтому антироссийские санкции останутся в силе, пока регион будет частью РФ.