Пушков преподал США урок истории
Наталья Поклонская предложила представителям Государственного департамента приехать на полуостров и удостовериться в законности его воссоединения с Россией.
Свое приглашение Поклонская сделала после того, как Госдеп опубликовал очередное заявление, в котором вновь подчеркивается нелегитимность крымского референдума, который прошел в 2014 году. "Заладили, что все плохо, все плохо, референдум постановочный. Приезжайте к нам, не надо нас бояться. Просто приезжайте и посмотрите, где постановочно?" – приводит слова депутата Госдумы РИА "Новости".
В свою очередь, сенатор Алексей Пушков был менее дипломатичен. Он напомнил американцам, что Крым принадлежал России, когда США еще не было на свете. "Крым был русским еще тогда, когда и США толком не было: только успели незаконно и с оружием в руках отделиться от Британии", – написал Пушков в своем микроблоге Twitter.
Документ под названием "Крым – это Украина" появился на сайте Госдепа 14 марта в связи с визитом на полуостров президента Владимира Путина. В заявлении внешнеполитического ведомства США подчеркивается, что жители Крыма на референдуме вынуждены были голосовать под дулами российских автоматов, что Соединенные Штаты считают полуостров украинской территорией и поэтому антироссийские санкции останутся в силе, пока регион будет частью РФ.
У Табакова нашелся еще один сын
Родственник Янковского сделал заявление на похоронах мэтра отечественного кинематографа
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США разбился вертолет с пришельцем
- Мечтам о встрече с пришельцами пришел конец
- В Петербурге нашли НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина