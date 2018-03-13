Финны протянут в Крым "мост дружбы"

Хельсинки и Симферополь свяжут себя товарищескими узами

Делегация из Финляндии прибыла в Крым для налаживания культурных связей. Об этом в комментарии радио "Спутник в Крыму" сообщила организатор поездки Елена Семерикова.

Всего прилетело 10 человек. Гостями полуострова стали представители Русско-финской ассоциации дружбы между РФ и Финляндией, а также известный правозащитник Йохан Бекман.

По словам Семериковой, финны собираются наладить культурные связи, посмотреть различные достопримечательности Крыма, среди которых строящийся мост через Керченский пролив, сообщает РИА "Новости".

"Мы этот мост совместно назвали мостом мира и дружбы между народами", – подчеркнула организатор поездки.

Помимо этого, делегация намерена обсудить вопросы, касающиеся сферы культуры, туризма и возможности прямого авиасообщения с полуостровом.

"Это поможет увеличить количество туристов, чтобы больше человек могли увидеть полуостров. Многие в мире считают, и я не могу с этим не согласиться, что это восьмое чудо света. И у финской делегации огромное желание посмотреть Крым, изучить его историю и достопримечательности, наладить культурный обмен", – заявила Семерикова.

Финские гости собираются пробыть на полуострове неделю, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю годовщины "Крымской весны".

Добавим, что Крым пользуется популярностью у иностранных гостей. В прошлом месяце полуостров посетили делегации из Германии, Италии и Африки.