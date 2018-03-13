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На Украине раскусили трюк Собчак с Крымом

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Позиция кандидата в президенты РФ по вопросу принадлежности встревожила Павла Климкина

Глава МИД Украины считает опасным проводить в Крыму новый референдум о принадлежности полуострова, который предлагала Ксения Собчак. Такую точку зрения министр озвучил перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами.

Климкин достаточно резко высказался по поводу Собчак, указав на нелогичность ее мышления.

Министр удивлен, как Ксения может говорить о факте нарушения международного права, если ранее относилась к присоединению Крыма с восхищением, пишет "Крым. Реалии".

"В 2014 году она называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума?" – отметил Климкин.

Министр также подчеркнул, что подобные предложения таят в себе опасность для страны. По его словам, подобным "трюком" Собчак хочет придать присоединению Крыма легитимность, и Украина на этот "обман" не купится.

Напомним, что в декабре 2017-го Ксения Собчак назвала референдум 2014 года в Крыму незаконным и предложила провести новый с участием международных наблюдателей. По ее мнению, у крымчан нужно спросить, хотят ли они видеть Крым частью Украины, России или же независимым государством.

Кандидат в президенты считает, что из-за присоединения к России начались серьезные конфликты в отношениях между странами по всему миру.

Добавим, что Климкин не в первый раз "отчитывает" Собчак. Министр раскритиковал просьбу Ксении посетить Крым через украинскую территорию, назвав такую инициативу "политической шизофренией".

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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