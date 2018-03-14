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Турбины Siemens останутся в Крыму

Фото: wikipedia.org
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Немецкий концерн проиграл суд

Жалоба компании "Сименс технологии газовых турбин", "дочки" Siemens, на отказ суда арестовать газовые турбины в Крыму осталась без удовлетворения. Девятый арбитражный апелляционный суд признал справедливым решение Арбитражного суда Москвы.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", – приводит РИА "Новости" слова судьи.

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В своем иске структуры Siemens требовали наложить арест на турбины, поставленные для строящихся в Крыму электростанций, запретить их транспортировку, монтаж, эксплуатацию, модификацию и вообще любое использование, включая продажу. В ноябре 2017 г. суд эти притязания отклонил. Теперь и высшая инстанция признала тот вердикт законным.

Напомним, что в январе 2018 г. Московский арбитраж отклонил иск дочки Siemens, которая пыталась объявить ничтожным свой договор 10 марта 2015 г. на поставку турбин "Технопромэкспорту" и вернуть оборудование в свое владение. По данному отказу истец также подал апелляцию, которая должна быть рассмотрена 9 апреля.

Компания "Сименс технологии газовых турбин", на 65% принадлежащая немецкому концерну Siemens и на 35% – российским "Силовым машинам", настаивает, что четыре спорные турбины ее производства оказались в Крыму без ее ведома. Между тем Ростех, структурами которого являются ОАО и ООО "Технопромэкспорт", указывает, что оборудование было приобретено на вторичном рынке, доработано до нужных кондиций российскими специалистами и поэтому не может считаться собственностью Siemens.

Вера СВЕТЛОВА
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