Суд признал законной поставку турбин Siemens в Крым

"Дочка" немецкого концерна проиграла в судебном разбирательстве по скандальным агрегатам

Арбитражный суд Москвы сегодня не удовлетворил иск совместного предприятия Siemens и российских "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" - к структурам "Ростеха" ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) о признании недействительным договора от 10 марта 2015 г. на поставку газовых турбин.

Кроме того, российской "дочке" немецкого концерна не достанутся злосчастные четыре газотурбинных установки.



"В удовлетворении исковых требований отказать", - цитирует РИА "Новости" вердикт судьи Аюны Цыдыповой.

Ранее, в декабре 2017 г., московский арбитраж вынес аналогичное решение по иску самого концерна Siemens. Как утверждала немецкая компания, предназначавшиеся для возводимой в Тамани ТЭС газовые турбины якобы были поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Siemens заявлял, что при подписании контракта "Технопромэкспорт" обманул поставщиков и решил "под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове закупить необходимое оборудование и, на самом деле, использовать его на территории Крыма", напоминает ТАСС.

По мнению же суда, немцы не представили необходимых доказательств.

В ООО ТПЭ, которое строит на российском полуострове две теплоэлектростанции, заявляли, что модернизировали проданные ОАО ТПЭ 16 октября 2015 г. турбины на российских заводах силами отечественных инжиниринговых компаний.

В результате Евросоюз в начале августа 2017 г. ввел новые санкции из-за поставки турбин в Крым, под которые попали ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор.

Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов 14 декабря прошлого года сообщил, что две из четырех спорных установок уже смонтированы в Крыму, а другие две будут собраны до конца 2017-го. ​Станции на полуострове должны заработать в мае-июне 2018 года.

Стоимость турбин оценивается примерно в €150 миллионов.

