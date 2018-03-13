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Собчак оправдалась за Крым

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Журналистка отказалась от агитации и поедет на полуостров с особой миссией

Кандидат в президенты России Ксения Собчак устала от обвинений и оправдалась за свои слова о Крыме во время дебатов в эфире "Первого канала".

Она открестилась от проведения агитации на полуострове, подчеркнув, что никогда не собиралась этого делать. По ее словам, главная цель визита в Крым – гуманитарная помощь.

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"Я не собиралась агитировать в Крыму, но ко мне поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность, и я собиралась поехать в Крым с гуманитарной миссией", – сказала Собчак.

При этом Ксения продолжает утверждать, что полуостров является "огромной проблемой" для страны. Она считает, что из-за присоединения к России начались серьезные конфликты в отношениях между странами по всему миру.

"Да, я считаю, что это – огромная проблема и еще моим детям предстоит ее решать", – добавила Собчак.

Кандидат в президенты ранее обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который она считает территорией Незалежной. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал такие действия "политической шизофренией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская потребовала посадить Собчак в тюрьму. Она уверена, что действия кандидата подпадают под статью Уголовного кодекса о нарушении территориальной целостности России, согласно которой максимальное наказание – 4 года тюремного заключения.

"Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК", – сказала Поклонская.

При этом Ксения уже посещала полуостров в 2014 г. и тогда разрешения она ни у кого не спрашивала.

Крым стал частью России в марте 2014 г. по итогам референдума. Почти 97% жителей полуострова проголосовали за вступление республики в состав РФ. В Севастополе за присоединение к России выступили 95,6% граждан.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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