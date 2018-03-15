У Собчак заподозрили беременность

Об интересном положении кандидата в президенты заговорили уже открыто

Расплакавшаяся во время телевизионных дебатов кандидатов в президенты Ксения Собчак вызвала удивление – до сих пор журналистка не позволяла себе слез на публике. Собственно, она сама кого хочешь до них легко может довести.

Остается два варианта. Например, журналистка в преддверии дня тишины решила подчинить себе информационное пространство и слезы – не более чем постановка. Учитывая, что ее муж – Максим Виторган – актер и режиссер, а сама они играла в кино и выходила на театральную сцену, в это легко поверить.

И, наконец, Ксения Собчак может быть беременной. Об этом, к слову, заявил телеграмм-канал "Методичка": "Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждёт второго ребёнка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция".

И дело не только в этой самой реакции, которую молодой политик позволила себе проявить во время перепалки с Владимиром Жириновским и представителем Павла Грудинина Максимом Шевченко. В последнее время журналистка ввела в свой гардероб более просторные вещи, которые позволяют звездам до последнего скрывать интересное положение.

Кстати, и во время первой беременности она до поры до времени отказывалась комментировать слухи о беременности, но в итоге сдавалась, снявшись обнаженной для обложки одного из глянцевых изданий. Но после рождения сына Платона заявила, что впредь не позволит информации о своём состоянии появляться в публичном поле, пишет сайт "Комсомольская правда".

Впрочем, пресс-секретарь кандидата в президенты Ксения Чудинова опровергла предположения о преддекретном состоянии своего босса.

"За время нашей кампании этот Telegram-канал, на мой взгляд, полностью себя дезавуировал. Наше отношение к "Методичке" от нейтрального скатилось к глубоко неприязненному", – заявила она.

Ксения Собчак впервые стала мамой 18 ноября 2016 года, а в этом году она претендует на главный пост страны.