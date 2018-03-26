Собчак сама объявит о своей беременности
Слухи о беременности Ксении Собчак появились после того, как она, оскорбленная Жириновским, расплакалась во время предвыборных дебатов. Тогда же многие обратили внимание на то, что в последнее время она предпочитает свободную одежду. Позже об интересном положении журналистку напрямую спросил ведущий "Первого канала" Дмитрий Борисов, но Ксения Анатольевна ушла от ответа, заявив, что это не тема для обсуждения в политической программе.
Сегодня беременность Собчак прокомментировала ее бывшая соведущая Ксения Бородина. Она вышла в прямой эфир в Instagram, и пользователи могли задать ей любой вопрос. В том числе они решили поинтересоваться и Ксенией Анатольевной. По словам Бородиной, она не знает ничего о ее беременности. Но в любом случае это ее личное право – сообщать об этом общественности или нет.
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"На самом деле, когда ты публичный человек, очень тяжело сказать всем о чем-то личном. О той же беременности. Это очень интимный момент, поэтому если Ксюша захочет, она сама расскажет", – сообщила Бородина.
Она вспомнила свою историю, связанную со второй беременностью. Информацию об этом слила журналистам ее знакомая. Бородина призналась, что сама никогда бы так не поступила.
"Это на совести других людей. Мне кажется, так поступать некрасиво. Я узнала об этом из достоверных источников", – заявила она.
Некоторое время назад на беременность Собчак намекнул ее друг Андрей Малахов.
"Ксения беременна. Это был гормональный срыв. Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине, непростительно", – высказался он.
Таким образом, вопрос с интересным положением Собчак остается открытым. Сама она как-то призналась, что когда забеременеет второй раз, то будет держать информацию об этом в тайне.
Напомним, Ксения Анатольевна была одним из кандидатов на нынешних президентских выборах. Она набрала 1,68% голосов, заняв четвертое место.
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