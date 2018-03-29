Мать Собчак стыдится дочери

Людмила Нарусова разоткровенничалась в радиоэфире

Получить "тепленькое местечко" выпускнице МГИМО Ксюше Собчак помешала материнская принципиальность. По словам Людмилы Нарусовой, она могла бы попросить Путина пристроить дочку, но не стала этого делать.

"Она выбрала путь сама. Выбрала путь тот, который давал честно заработанные деньги. Шоу-бизнес, ее пригласили туда, она прошла кастинги. Я об этом узнала только задним числом... Уж конечно не ее вина, что в шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров", – рассказала Нарусова ведущим передачи "A-Team" в эфире "Эха Москвы".

По теме Телеведущая, журналист Ксения Анатольевна Собчак

К слову, дорога, которую выбрало любимое чадо Нарусовой, ей самой была не по душе. Более того, некоторые Ксюшины проекты вызывали у сенатора чувство стыда. Несложно догадаться, что в первую очередь это программы, которыми Собчак попрекают до сих пор: "Дом-2" и "Блондинка в шоколаде".

"Но это – роль, она играла роль. По контракту она должна в этой функции быть не только на экране, но и в жизни. И она ее выполняла. И, судя по тому, что, спустя 15 лет, ей до сих пор тыкают в нос этим "Домом-2", она ее хорошо исполняла, если до сих пор даже хулители помнят то, что она делала талантливо", – поделилась Нарусова с радиослушателями.

Она возмутилась, когда ведущий задал вопрос об амплуа несостоявшегося президента Ксении Анатольевны, предложив выбрать из ее трех ролей – телеведущей, политика и светской львицы – одну.

"Почему – светской львицы?... Она много лет работает в серьезной журналистике. Ну, мало ли, что говорят. Светская львица – это девушка без определенных занятий, которая мелькает на экрана... В журналах появляется, на всяких тусовках, на всех мероприятиях, например, Куснировича, появляется Дмитрий Песков. Никому же не приходит в голову сказать, что он – светский лев? Нет, вы не называете никогда его, поэтому будьте справедливы", – заступилась за дочь сенатор.

Нарусова отметила, что путь политика Ксении был предначертан судьбой. "Я помню, в детстве, ей было еще 12 лет, когда у нас были какие-то нормальные конфликты отцов и детей, муж говорил: "Не надо ее давить, она себя покажет. Она действительно будет большим политиком". Поэтому для меня, например, это естественно", – гордо подытожила мать Собчак.

В своем интервью Нарусова также рассказала, как познакомилась с действующим президентом Владимиром Путиным. "По-моему, это было у нас дома, на кухне. Он приехал, очень скромный, стесняющийся человек, мне муж его представил. Помню, что мы ели сосиски с гречневой кашей. Это была роскошная еда по тем временам", – вспомнила сенатор.