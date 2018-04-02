Собчак проиграла обматерившему ее обидчику
Депутат Екатеринбурга Евгений Боровик жестко высказывался в адрес экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Звездная телеведущая не вытерпела оскорблений и потребовала возбудить в отношении него уголовное дело, однако следователи не нашли в его словах ничего противозаконного.
Боровик утверждает, что в результате лингвистической экспертизы в высказываниях про Собчак специалисты не заметили признаков экстремизма и призывов к разжиганию социальной розни.
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"Сами высказывания носят негативный характер, но не нарушают законодательства РФ. Так что обвинения все сняты, маски сброшены", – написал он на своей странице в Facebook.
При этом сама Ксения никак не комментирует эту новость и занимается искусством, выступая на театральной сцене.
Депутат в феврале 2018 года пообещал денежное вознаграждение тому, кто "публично во время встречи Собчак К.А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу". После этих слов было возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что Боровик не посещал заседания гордумы с 2016 года и после объявился в Латвии, однако депутат намерен вернуться в Россию.
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