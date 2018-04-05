Брак Собчак дал трещину

Отношения телеведущей с мужем складываются непросто

Выборы светская львица ожидаемо проиграла. Но интерес к ней не угас, и даже поползли слухи о второй беременности Ксении Собчак. Однако светской львице есть над чем подумать.

О будущем ее семьи рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова. У брака Максима Виторгана и Ксении Собчак "не все так гладко", заявила она, цитируют Dni.RU.

Ксения уделяет семье мало времени, так как с головой ушла в работу. А тут еще и пресса накаляет ситуацию, не давая ей проходу.

Однако муж на самом деле любит Ксюшу. И все же есть опасность "разрыва отношений", предупредила ясновидящая.

Но Собчак, несмотря ни на что, не должна расставаться с Виторганом, ведь "между ними есть искра, есть отношения". К тому же Ксения – "сильный человек и сумеет выстоять".

Что касается материнства, то тут камни показали Кажетте Ахметжановой, что Собчак родит троих детей. После первого сына на свет может тоже появиться мальчик.

А пока судачащей на всех углах публике придется подождать: "четко беременность сейчас не просматривается". Однако еще "все может измениться", отметила ясновидящая.