Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Брак Собчак дал трещину

Ксения Собчак, Максим Виторган. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Отношения телеведущей с мужем складываются непросто

Выборы светская львица ожидаемо проиграла. Но интерес к ней не угас, и даже поползли слухи о второй беременности Ксении Собчак. Однако светской львице есть над чем подумать.

О будущем ее семьи рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова. У брака Максима Виторгана и Ксении Собчак "не все так гладко", заявила она, цитируют Dni.RU.

Ксения уделяет семье мало времени, так как с головой ушла в работу. А тут еще и пресса накаляет ситуацию, не давая ей проходу.

Однако муж на самом деле любит Ксюшу. И все же есть опасность "разрыва отношений", предупредила ясновидящая.

Но Собчак, несмотря ни на что, не должна расставаться с Виторганом, ведь "между ними есть искра, есть отношения". К тому же Ксения – "сильный человек и сумеет выстоять".

Что касается материнства, то тут камни показали Кажетте Ахметжановой, что Собчак родит троих детей. После первого сына на свет может тоже появиться мальчик.

А пока судачащей на всех углах публике придется подождать: "четко беременность сейчас не просматривается". Однако еще "все может измениться", отметила ясновидящая. 

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Британцы нашли место производства "Новичка"

К делу отравления экс-полковника ГРУ и его дочери снова приплели Россию

США занервничали после раскола Запада в "деле Скрипаля"

Вашингтон потребовал от лидеров других государств принять более жесткие меры в отношении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей