Собчак покинула дебаты в истерике

Телеведущая расплакалась в прямом эфире

Драматичный инцидент произошел во время дебатов на телеканале "Россия 1", где участники президентской гонки вели очную дискуссию друг с другом. Во время жарких споров в очередной раз завязалась перепалка между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. После она обвинила присутствовавших представителей сильной половины человечества в неуважительном отношении к себе. Мол, перебивают они только ее.

В том числе она бросила камень в огород ведущего Владимира Соловьева. Тот оправдался тем, что не имеет права перебивать своих гостей. В итоге Собчак со слезами на глазах покинула студию. А "рефери" дебатов Соловьев, в свою очередь, сделал запрос в Центризбирком, чтобы комитет разрешил ему перебивать участников обмена мыслями.

Отметим, что Собчак уже в статусе кандидата в президенты РФ не раз становилась героиней скандальных историй. К примеру, в последний февральский день она превратила дебаты в дебош, облив водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который позволил в ее адрес нелицеприятные высказывания.

Напомним, лидера государства россияне будут выбирать уже в предстоящее воскресенье, 18 марта, среди 8 кандидатов. Собчак – единственная дама в списке. Телеведущая выдвигается от партии "Гражданская инициатива".