Собчак и Жириновский устроили дебош в эфире

Собчак и Жириновский превратили дебаты в дебош
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский позволил себе нецензурно высказаться в адрес кандидата в президенты Ксении Собчак. Стычка произошла во время предвыборных дебатов на канале "Россия 1".
Собчак не робкого десятка, она не стала терпеть унижений и облила водой своего обидчика.
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Все случилось из-за того, что Жириновский по привычке стал перебивать выступление еще одного кандидата в президенты – Сергея Бабурина. Собчак попыталась призвать лидера ЛДПР к спокойствию, на что тот назвал ее "дурой".
"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" – это там разврат. Пусть заткнется", – сказал Жириновский.
На вопрос Ксении, правда ли он считает, что таким образом можно разговаривать с женщиной, депутат воскликнул: "Да какая ты женщина?!"
Собчак потрясена произошедшим конфликтом.
"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии", – написала кандидат в президенты в своем Instagram.
Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина считает вопрос о конфликте вне компетенции ЦИК.
"Все, что касается взаимоотношений кандидатов, находится не только в плоскости избирательного закона, но и во всех остальных законодательных рамках. Каких-то специальных норм по данному случаю не предусмотрено. Дебаты, происходящие в прямом эфире, не контролируются Центральной избирательной комиссией. Но, если кто-то из кандидатов посчитает, что такими действиями были нарушены его избирательные права, ЦИК будет обязана рассмотреть такое обращение", – процитировал секретаря RT.
Муж Ксении Собчак Максим Виторган не смог промолчать, признав Жириновского больным человеком.
"Слушайте, ну он старый м***к, как я могу на него
реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек,
который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к
нему с жалостью, которой достоин больной человек", – сказал он в беседе с
"Говорит Москва".
Отметим, что это не первый случай, связанный с разлитой жидкостью у импульсивного Жириновского. Когда-то на программе "Один на один" Лидер ЛДПР облил апельсиновым соком покойного Бориса Немцова. Обидчик тоже плеснул в ответ, но Жириновский увернулся.
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