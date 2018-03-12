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ООН признала телефонный код Крыма за Россией

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Немаловажная часть жизни крымчан получила гражданство РФ на международном уровне

Российскую принадлежность Крыма признал Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union) – важнейшая структура в рамках ООН, которая занимается глобальным регулированием вопросов связи. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.

Как утверждает министр, это случилось в 2017 году.

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"В планах нумерации, в официальных документах отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию в связной части Российской Федерации. В этом смысле какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое", – приводит слова Никифорова "Крыминформ".

Отмечается, что на сегодняшний момент полуостров связан с материковой частью России подводными кабелями, крымчане имеют российскую телефонную нумерацию, интернет-трафик поступает в Крым из РФ.

"Каких бы то ни было различий не осталось. И это подтверждено документами даже на уровне ООНовской организации. Это очень важное решение, и оно дает основания продолжать системное развитие связи в Крыму", – считает министр.

Также в ведомстве рассмотрят возможность виртуального переноса крымских IP-адресов в другой регион, чтобы обойти санкции, введенные в отношении полуострова. Несмотря на то что весь интернет республика получает из России, крымские IP-адреса определяются во всем мире как территория Украины и на них тоже распространяются санкции Запада.

По данным агентства, из материковой части РФ на полуостров протянуты две волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) общей пропускной способностью 12 терабайт. Первая (мощностью 8 терабайт) проложена по дну Керченского пролива и запущена в эксплуатацию в апреле 2014 года. Вторая ВОЛС – резервная – введена в действие в начале июля 2017-го с пропускной способностью в 4 терабита. Украинская линия была демонтирована летом прошлого года.

На российский телефонный код Крым перешел в мае 2015-го.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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