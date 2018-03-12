Россияне увернулись от санкций

Евросоюз продлил срок действия ограничительных мер, но ничего этим не добьется

Совет Европейского союза принял решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Совета.



Ограничения продлены до 15 сентября 2018 года. Они затронут 150 человек и 38 компаний. Эти меры подразумевают заморозку активов лиц и компаний, попавших под санкции, а также ограничения на поездки. Причиной ограничений стали "действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", поясняется в документе.

Другие меры ЕС, введенные в ответ на кризис на Украине, включают в себя "экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые в настоящее время действуют до 31 июля 2018 года". Также до 23 июня действуют ограничения в "наказание за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченную территорией Крыма и Севастополя", хотя накануне в фильме Андрея Кондрашова президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельств, при которых полуостров был бы возвращен Киеву, нет, напоминает телеканал "360".

Решение оставить санкции в силе было принято в связи с тем, что "оценка ситуации не оправдала каких-либо изменений в санкционном режиме". Все необходимые нормативные акты, фиксирующие это решение, будут опубликованы в завтрашнем выпуске Официального журнала ЕС.

Очередная глава санкционной эпопеи не преподнесла никаких сюрпризов. Политическое решение о том, что ограничения необходимо пролонгировать, было принято еще 21 февраля на встрече послов 28 стран, входящих в объединение.

Спустя пять дней Совет ЕС должен был утвердить решение, но рассмотрение вопроса отложили. Евродипломаты сослались на внутренние процедуры: правительства и парламенты некоторых стран ЕС не успели дать своего согласия. При этом постпред России при ЕС Владимир Чижов пояснил, что продление Евросоюзом черного списка против РФ было отложено, поскольку страны не хотят принимать автоматических, необдуманных решений.

В ЕС в очередной раз увязывают отмену санкций с выполнением соглашений по Донбассу. Для того чтобы политика Евросоюза в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить минские договоренности и прекратить "незаконную аннексию Крыма", заявила накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини. По ее словам, визиты некоторых европейских политиков в Крым не отражают общей позиции Евросоюза.

При этом в расчет не принимается то обстоятельство, что Россия со своей стороны выполняет все необходимые требования, а вот Украина ведет целенаправленную работу по срыву договоренностей. Именно по вине Киева соглашения не могут быть выполнены в полном объеме, а ответственность за это несет наша страна.

Замглавы Европарламента Фабио Массимо Касталдо накануне призвал страны Евросоюза, несогласные с политикой санкций в отношении РФ, воспользоваться своим правом вето, когда речь зайдет об их продлении. По его словам, санкции показали свою полную бесполезность. Они в большей степени бьют по европейскому бизнесу, чем по жителям России. Однако Касталдо никто не послушал.

Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов объяснил продление санкций тем, что национальные интересы стран-участниц Евросоюза ставятся ниже интересов США.

"Представители Италии, дружественной нам страны, не хотят терпеть ущерб, причиняемый ее экономике антироссийскими санкциями. Итальянцы хотят восстановления связей с Россией, расширения взаимовыгодных отношений. Ранее за это же выступали немцы и французы. Но, к сожалению, разумные голоса наших друзей в Европарламенте гораздо тише и робче голосов наших врагов", – цитирует депутата РИА ФАН.

О вреде санкций на днях в очередной раз заявили немецкие фермеры. Их ущерб от двустороннего эмбарго вылился уже в астрономическую сумму. В отличие от них россиянам санкции не доставили практически никаких хлопот. Нынешний пакет касается только узкого круга политиков и чиновников, а также некоторых связанных с ними компаний. Со всеми остальными санкциями россияне научились справляться благодаря мерам поддержки отечественных производителей и программе импортозамещения.