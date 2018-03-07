США бумерангом вернулись санкции

Западные коллеги перестали поддерживать американцев, уверены в Совфеде

Вашингтон продолжает усиливать давление на Москву, вводя все новые санкции, однако они не оказывают никакого влияния. Этот факт признали даже в Национальной разведке США. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что американцы бесконечными ограничениями сильно портят отношения с европейскими странами.

"США в значительной степени испортили отношения с Европой — в том числе тем, что заставляли европейцев присоединяться к антироссийским санкциям, которые нанесли европейской экономике серьезный урон", – цитирует его RT.

По мнению Цекова, Соединенные Штаты строят свои отношения с другими государствами с позиции силы, навязывая свою точку зрения. Он посоветовал американцам, прежде чем вводить санкции, проецировать их на свою внутреннюю и внешнюю политику, чтобы просчитать все ошибки и не загонять Европу в угол.

Сергей Цеков считает, что спустя время партнеры США перестали смотреть на ситуацию на Украине единым взглядом.

"На сегодняшний день уже нет единства европейских стран по отношению к политике Киева. Отношения ЕС с Киевом разрушает сам Киев", – добавил он.

При этом член комитета Совета Федерации подчеркнул, что причиной стало невыполнение Незалежной минских договоренностей, к тому же коррупция властей находится на высоком уровне.

Ранее глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия полностью справляется с санкциями.