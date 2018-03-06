США и Украина объединятся против России
О "важности дальнейшего давления на Россию" сегодня, 6 марта, заявил украинский лидер вице-президенту США Майклу Пенсу. Политики провели телефонный разговор, в ходе которого президент Незалежной выразил благодарность за продление антироссийских санкций со стороны Америки.
Об этом сообщается на сайте главы соседнего государства. "Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России. Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", – отметили в пресс-службе.
К слову, по мнению директора Национальной разведки США Дэниела Коутса, за вмешательство в американские выборы 2016 года Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России. Речь идет о "нескольких неделях", передает слова сенатора CNS News.
Сегодня же другой сенатор США от штата Аляска Даниэл Салливан назвал условие, которое позволит России избавиться от ограничений. Он считает, что Москва должна перестать активничать в некоторых областях, которые противоречат интересам Вашингтона.
В свою очередь, Петр Порошенко усмотрел эффективность антироссийских санкций и продлил еще на год ограничительные меры против украинских "дочек" российских госбанков.
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