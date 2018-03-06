В США назвали условия снятия санкций с России
Сенатор США от штата Аляска Даниэл Салливан назвал главные условия, при которых с России снимут ограничения.
По его словам, Москва должна перестать активничать в некоторых областях, которые противоречат интересам Вашингтона. Конгрессмен особенно подчеркнул, что Кремль вмешивается во внутренние дела на Украине, а также в выборы не только на территории Америки, но и других государств, что недопустимо, передает РИА "Новости".
На вопрос, помогут ли санкции развитию американской энергетики, Салливан ответить не смог. По его мнению, большие поставки энергоносителей из США должны ослабить экономику России.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия не будет прекращать свои действия в международной политике, так как у нее есть свои национальные интересы, несмотря на желание американцев, сообщает RT.
"Мы не нарушаем международный закон, мы работаем в рамках этого закона. Вот эти решения, которые нам предлагают, – не стоит их рассматривать. Они абсолютно неприемлемы для любого уважающего себя государства", – добавил он.
Президент Дональд Трамп продлил еще на один год ограничения в отношении Москвы, с которой Вашингтон оборвал контакты в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Примеру своих коллег последовали и европейские страны, которые ввели ограничения против России. Кремль принял ответные меры и ориентировал экономику на импортозамещение. В настоящее время лидеры государств считают, что санкции не привели к ожидаемому эффекту и мировая экономика несет серьезные убытки. В связи с этим давление на Москву ослабло.
При этом в Соединенных Штатах продолжают утверждать о вмешательстве российских хакеров в выборы.
КНДР затеяла объединение с Южной Кореей
После десяти лет молчания две соседних страны возобновили диалог
Маньяк в погонах умрет в тюрьме
Новосибирскому убийце вынесли суровый вердикт
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США скрывают корабль инопланетян
- В новостной эфир США ворвались инопланетяне
- Общение с пришельцами погубит человечество
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина