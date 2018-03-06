Москву освободят от жестких мер, если она выполнит ряд требований

Сенатор США от штата Аляска Даниэл Салливан назвал главные условия, при которых с России снимут ограничения.

По его словам, Москва должна перестать активничать в некоторых областях, которые противоречат интересам Вашингтона. Конгрессмен особенно подчеркнул, что Кремль вмешивается во внутренние дела на Украине, а также в выборы не только на территории Америки, но и других государств, что недопустимо, передает РИА "Новости".

На вопрос, помогут ли санкции развитию американской энергетики, Салливан ответить не смог. По его мнению, большие поставки энергоносителей из США должны ослабить экономику России.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия не будет прекращать свои действия в международной политике, так как у нее есть свои национальные интересы, несмотря на желание американцев, сообщает RT.

"Мы не нарушаем международный закон, мы работаем в рамках этого закона. Вот эти решения, которые нам предлагают, – не стоит их рассматривать. Они абсолютно неприемлемы для любого уважающего себя государства", – добавил он.

Президент Дональд Трамп продлил еще на один год ограничения в отношении Москвы, с которой Вашингтон оборвал контакты в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Примеру своих коллег последовали и европейские страны, которые ввели ограничения против России. Кремль принял ответные меры и ориентировал экономику на импортозамещение. В настоящее время лидеры государств считают, что санкции не привели к ожидаемому эффекту и мировая экономика несет серьезные убытки. В связи с этим давление на Москву ослабло.

При этом в Соединенных Штатах продолжают утверждать о вмешательстве российских хакеров в выборы.