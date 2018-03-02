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США продлили антироссийские санкции

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Ограничительные меры будут действовать еще год

Президент США Дональд Трамп продлил на один год санкции противв России. Решение принято из-за ситуации на Украине.

В документе, в частности, отмечается, что из-за того, что сложившаяся на Украине обстановка "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", на 1 год продлевается действие президентского указа от 2014 года, который ввел санкции против РФ, цитирует РИА "Новости" текст сообщения пресс-службы Белого дома.

О принятом решении проинформирован спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан.

Первые санкции в отношении российских политиков, бизнесменв и юридических лиц были введены в США в марте 2014 года. Таким образом американские власти выразили свое несогласие с действиями РФ в ходе украинского кризиса, выступив против присоединения Крыма. 

Валентина МАЙОРОВА
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