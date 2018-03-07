США угрожают энергобезопасности России

Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой

Минэнерго России подготовило проект доктрины энергобезопасности. Согласно документу, главной угрозой в этой сфере для страны является политика Соединенных Штатов.

Отмечается, что Вашингтон и его партнеры вводят ограничения на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию. Также Америка оказывает большое давление на иностранные организации, которые сотрудничают с Россией. Им запрещено долгосрочное финансирование, в противном случае они попадут в черный список США, передает газета "Ведомости".

Последняя подобная ситуация возникла с "Роснефтью", которая из-за санкций потеряла главного своего партнера – ExxonMobil.

Кроме Вашингтона, угрозу для энергобезопасности несет ужесточение конкуренции на мировом рынке. Появление новых экспортеров и энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа также представляют опасность для развития России. При этом "зеленые", которые активно выступают против потребления и добычи ископаемого топлива, небезопасны не только для Москвы, но и для всей мировой экономики.