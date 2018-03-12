В Европарламенте назрел российский бунт
Сторонники нормализации отношений с Москвой могут прибегнуть к праву вето при голосовании за продление антироссийских санкций в Европейском совете. Об этом заявил заместитель председателя Европарламента Фабио Массимо Касталдо.
"Эти санкции не сыграли никакой положительной роли в продвижении к прагматичному разрешению разногласий, которые возникли между ЕС и Российской Федерацией, – указал он в беседе с РИА "Новости". – Необходимо вновь запустить откровенный переговорный процесс, в ходе которого и одна, и другая сторона искренне заявили бы о своих интересах. Таким образом можно было бы также способствовать окончательной деэскалации конфликта на Украине", – убежден политик.
Представитель влиятельного итальянского "Движения 5 звезд" Касталдо подчеркивает, что введенные в отношении России ограничительные меры не дали Западу никаких "переговорных преимуществ", но в то же время нанесли "огромный ущерб торговым отношениям между ЕС и РФ" и, в частности, малым и средним предприятиям Италии. Поэтому в Риме назрело кардинальное решение.
"Мы будем настойчиво бороться, чтобы страны, которые, как и мы, разделяют данный подход, набрались мужества использовать свое право вето в Европейском совете, когда речь пойдет о возобновлении (санкций)", – сообщил зампред ЕП. И отметил, что все уже устали вести "пустые дебаты" по поводу "политики, которая продемонстрировала свою полную несостоятельность".
Причем, по мнению Касталдо, помимо Италии, в ЕС найдется немало стран, которые солидарны с Римом в данном вопросе. Протестный блок готов. Остается выяснить, насколько смелы окажутся его участники, когда дойдет до конкретных дел.
Ранее за отмену антироссийских санкций выступил Немецкий крестьянский союз. Как пишет Deutsche Welle, лишившись рынка в РФ, аграрии ФРГ ежегодно несут потери в размере €1,6 миллиарда.
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