Российский глава был готов к ухудшению отношений с мировыми партнерами

Президент России Владимир Путин ожидал, что американцы введут санкции в отношении России из-за присоединения Крыма. Об этом он рассказал в фильме журналиста Владимира Соловьева "Миропорядок 2018".

Политик признался, что судьба граждан на полуострове была намного важнее, чем отношения с другими странами.

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"Когда на одну чашу весов мы кладем судьбы миллионов людей – а в Крыму проживает более двух миллионов человек, тем более тех, которые хотят вернуться в Россию – и сложности в отношении с другими странами, первое несопоставимо важнее", – цитирует его "Интерфакс".

Глава государства подчеркнул, что не знал, в какой форме Вашингтон ответит на такой поступок. Однако Россия, по словам Путина, была к этому готова.

При этом к таким решительным и быстрым действиям Москвы не были готовы американцы и их западные союзники. "Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем", – добавил президент РФ.

Владимир Путин также рассказал, что Белый дом обманул Кремль в украинском вопросе. Президент заявил, что Соединенные Штаты просили Россию помешать Януковичу применить армию и дать свободу оппозиции. Этому совету последовали, однако через день произошел государственный переворот.

"Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", – подчеркнул президент.

В настоящий момент Америка, по словам Путина, сама загнала себя в угол тем, что вынуждена полностью обеспечивать и поддерживать украинскую власть.

Из простых ограничений в той или иной сфере санкции против России "превратились в многоступенчатый механизм, разработанный в США и теперь охватывающий уже и Евросоюз", пояснил "Свободной прессе" политолог Евгений Бень. По его словам, эти меры "охватывает огромное количество сфер, начиная от военных технологий и заканчивая ограничениями против частных лиц".

Россию хотели не просто "наказать за Крым" и за поддержку самопровозглашенных республик Донбасса, "это лишь поводы", добавил Бень. Теряющей лидерство в глобальном мире Америке нужно было ослабить Россию с ее евразийскими проектами, отметил политолог.