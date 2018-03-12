Володин отметил, что в основном ограничения были вызовом для нашей промышленности

Россия дала грамотный отпор западным и американским санкциям, истинной целью которых было затормозить развитие нашей страны. Об этом заявил сегодня, 12 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин на форуме представителей муниципальных образований Тверской области.

"Те санкции, которые были введены в отношении нашего государства, они ставили как раз задачей остановить развитие России", – передает слова парламентария "Интерфакс". Володин отметил, что в основном "это был вызов для нашей промышленности".

"Мы никогда не думали, что США возьмут и выступят против своей же политики свободы торговли. Но они пошли на это", – подытожил политик, подчеркнув, что России приходится сталкиваться не только с внешними ограничениями, "санкциями вызова", но и с внутренними.

В своем выступлении спикер напомнил о политической ситуации, которая развернулась в стране в 2000-х годах. Тогда, по мнению Володина, Госдума не могла принимать важные решения, так как они "не были поддержаны ни левыми, ни правыми". Он считает, что для коренных изменений той истории нужна была политическая сила, сформированная вокруг президента, на которую он мог бы опереться.

По словам Володина, данную функцию "взвалила" на себя "Единая Россия", получив в Госдуме большинство, благодаря чему партия имеет право принимать законы, несмотря на мнение оппозиционеров, если те выступают против. "В середине 2004 года появилась эта политическая сила, – отметил спикер. – Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается наша страна. Пройти эти вызовы мы можем только сплоченными".