Киев заставили извиниться перед Крымом
Крымчане и жители Донбасса не должны просить прощения у
Украины. Наоборот, это официальный Киев обязан признать свою вину за
насильственную украинизацию этих регионов. Такого мнения придерживаются
крымские политики.
В СМИ и социальных сетях большой резонанс вызвал законопроект "О прощении", подготовленный бывшим депутатом Верховной рады Украины Андреем Сенченко. По замыслу украинского политика, жители Крыма и Донбасса, которые ведут деятельность в интересах "государства-агрессора", то есть России, должны признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные "преступления".
Сенченко предложил ограничивать "раскаявшихся" крымчан и донбассцев в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды. При этом повиниться могут только те граждане, которые оказались на "оккупированных" территориях. "За те же действия, совершенные в интересах агрессора на свободной территории страны, прощения быть не может", – подчеркнул автор инициативы.
Естественно, этот абсурдный законопроект не вызвал в Москве, Симферополе и Донецке ничего, кроме недоумения. "Придет время, когда такие личности, как Сенченко, будут просить прощения перед гражданами Украины и перед крымчанами – перед всеми без всякого закона. Я уверен, что этого времени нам придется ждать не так долго", – приводит RT мнение сенатора от Крыма Сергея Цекова.
Член Совета Федерации обратил внимание на фигуру автора инициативы. "Сенченко нам известен, он крымчанин, работал, жил там долгое время. Человек с выраженными коррупционными наклонностями, является ярким представителем украинской политической элиты. Понятное дело, что он злобствует, придумывает различные акции против Крыма. В частности, он инициатор перекрытия Северо-Крымского канала, очень этим гордится", – указал Цеков.
Депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек указал на то, что у крымчан нет чувства вины перед Украиной, поэтому навязать населению подобные комплексы у Киева не выйдет. "Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь, и мы все простим. Не дождетесь!" – отметил парламентарий.
На полуострове считают, что за украинским политиком впору высылать бригаду санитаров из лечебницы для душевнобольных. "Действия Сенченко являются проявлением высшей степени маразма. Его заявление просто говорит о том, что на Украине уже наблюдается настоящая агония относительно каких-либо инициатив в отношении Республики Крым, потому что они в преддверии предвыборной кампании на Украине все больше прибегают к крымскому вопросу", – заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.
По его словам, "та риторика, которую сейчас ведут киевские власти, не имеет никакого отношения к реальной действительности, а инициативы вызывают на полуострове лишь улыбку, потому что их назвать серьезными никак не представляется возможным". Ганжара подчеркнул, что подобные заявления со стороны Украины "говорят об окончательной потере здравого смысла в отношении России и Крыма".
В том же духе высказался и полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин. "Ничего общего с реальностью данный законопроект, конечно же, не имеет. Это некие больные фантазии. В реальности такое представить невозможно. Обращать внимание на подобные выходки не имеет особого смысла", – отметил он.
Немало украинцев, "зараженных иррациональной ненавистью к России и к тем, кто не разделяет их позицию", "живут в своем виртуальном мире, причем эта форма нездоровья сознания широко распространена и среди образованных людей", – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Они, наверняка поддержат законопроект "О прощении", так как "сами хотели бы мести за потери, которые ощущают", пояснил эксперт "Свободной прессе".
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