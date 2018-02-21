Постмайданному президенту Незалежной подробно рассказали, что он будет отмечать 26 февраля

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал оккупационными войска ВСУ, находившиеся до весны 2014 г. на полуострове. Так он прокомментировал указ президента Украины Петра Порошенко, утвердившего 26 февраля "днем сопротивления крымчан российской оккупации".

Руководитель региона напомнил украинским властям, как встречали в Крыму "вежливых людей". "Не знаю, что именно они там собираются праздновать и о каком сопротивлении идет речь, если воссоединение Крыма с Россией прошло мирно и без единого выстрела. А крымчане встречали "вежливых людей" как своих спасителей и освободителей. В качестве оккупационных воспринимались как раз украинские войска", – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, 26 февраля стало отправной точкой для жителей полуострова в деле сопротивления киевскому режиму.

"В этот день тысячи людей вышли на митинг в Симферополе, чтобы защитить свободу и демократию от завезенных с территории Украины бандеровских банд, боевиков запрещенного в нашей стране меджлиса и ваххабитов, которые пошли на штурм здания Верховного совета Крыма", – отметил политик.

Он добавил, что уже 27 февраля "всех этих отморозков как ветром сдуло с симферопольских улиц, все они попрятались по своим норам и больше не высовывались".

Сегодня же во время допроса в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-лидера нации Виктора Януковича Порошенко в красках обрисовал свой "поход" на Крым в памятные февральские дни 2014-го. Там он обнаружил "зеленых человечков", многотысячные российские войска, и не только те, которые изначально находились в регионе в составе ЧФ России. Петр Алексеевич в зале суда снова рвал и метал про "агрессию" и поблагодарил крымчан, которые его защитили от "провокаторов", угрожавших ему.

Этот пассаж оставим на совести пана Порошенко.

Проект указа президента Незалежной об объявлении 26 февраля "днем сопротивления крымчан российской оккупации" был одобрен украинским кабмином накануне. По мнению Киева, признаком "сопротивления оккупации" считается митинг под стенами Верховного совета Крыма, во время которого столкнулись две противоборствующие силы: представители запрещенного в РФ "Меджлиса крымскотатарского народа", ранее не замеченного в симпатиях к киевским властям, и украинские националисты-варяги с материка с одной стороны и все остальные русскоязычные крымчане с другой.

Тогда из-за массовой давки от сердечного приступа на площади умер пожилой мужчина, а еще одна женщина скончалась в больнице.

