Крымский мост будут мониторить дроны
Зорко следить за ситуацией вокруг Крымского моста и район Керченского пролива в целом будут беспилотники. Об этом в среду, 21 февраля, в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам разработки системы комплексной безопасности переходного транспортного объекта заявил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
По его словам, программа включает создание организационных, правовых, физических мер по обеспечению максимальной защиты моста от внешних и внутренних угроз.
"В проекте необходимо предусмотреть мониторинг подводной, надводной, воздушной обстановки и противодействие террористической атаке, в том числе с использованием беспилотных аппаратов", – цитирует Михайличенко агентство Крыминформ.
Рабочая группа по данному вопросу была организована в конце января текущего года.
Строительство Крымского моста началось в 2016-ом, общая стоимость проекта составляет почти 228 млрд руб. Планируется, что движение по автомобильной части перехода будет открыто уже в нынешнем декабре, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако темпы работ такие активные, что есть надежда, что машины поедут по мосту значительно раньше.
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