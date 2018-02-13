Крымский мост принес России миллион артефактов
С момента начала строительства объекта было найдено около 1 млн различных предметов, имеющих культурно-историческую ценность. Об этом сообщили в информационном центре "Крымский мост".
Археологические раскопки ведутся на территориях общей площадью более 56 гектаров. В основном археологи исследуют участки автомобильных и железных дорог, которые служат подходами к мосту со стороны Тамани и Крыма. На этих участках специалисты обнаружили десятки объектов культурного наследия.
Отмечается, что из всех найденных артефактов более 100 тысяч единиц были в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса. Все найденные предметы были признаны ценными для науки.
По словам профессора кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексея Кияшко, работа археологов достигла такого масштаба, что плоды их трудов позволят изучить слои нескольких исторических эпох.
"Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры", – цитирует Кияшко "Крымский мост".
По его словам, добытые артефакты украсят экспозиции крымских музеев и поднимут интерес туристов ко всему полуострову. Один из них – фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Его нашли во время подводных раскопок на крупном скоплении древней керамики в районе строительства моста. Предположительно, фрагмент является частью изображения древнегреческого божества, изготовленного в виде бюста или статуи в Малой Азии в V веке до нашей эры. По словам члена Общественного Совета по строительству Крымского моста и заслуженной артистки России Ларисы Вербицкой, найденный фрагмент стал "одним из открытий века".
Россияне сметают все преграды на Олимпиаде
Сборная продолжает радовать болельщиков победами
Выдвинута официальная версия крушения Ан-148
К такому результату пришел МАК после расшифровки данных самописцев лайнера
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Семье пилота Су-25 предложили помощь из США
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина