Крымский мост принес России миллион артефактов

Берега Керченского пролива оказались богаты на интересные находки

С момента начала строительства объекта было найдено около 1 млн различных предметов, имеющих культурно-историческую ценность. Об этом сообщили в информационном центре "Крымский мост".

Археологические раскопки ведутся на территориях общей площадью более 56 гектаров. В основном археологи исследуют участки автомобильных и железных дорог, которые служат подходами к мосту со стороны Тамани и Крыма. На этих участках специалисты обнаружили десятки объектов культурного наследия.

Отмечается, что из всех найденных артефактов более 100 тысяч единиц были в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса. Все найденные предметы были признаны ценными для науки.

По словам профессора кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексея Кияшко, работа археологов достигла такого масштаба, что плоды их трудов позволят изучить слои нескольких исторических эпох.

"Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры", – цитирует Кияшко "Крымский мост".

По его словам, добытые артефакты украсят экспозиции крымских музеев и поднимут интерес туристов ко всему полуострову. Один из них – фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Его нашли во время подводных раскопок на крупном скоплении древней керамики в районе строительства моста. Предположительно, фрагмент является частью изображения древнегреческого божества, изготовленного в виде бюста или статуи в Малой Азии в V веке до нашей эры. По словам члена Общественного Совета по строительству Крымского моста и заслуженной артистки России Ларисы Вербицкой, найденный фрагмент стал "одним из открытий века".