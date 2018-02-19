Символа Крымского моста посадили на диету из-за блинов
Бело-рыжий символ стройки через Керченский пролив "решил" сесть на диету после обильной дегустации блинов на Масленицу. Об этом сообщается на страницах Мостика в Сетях.
"Масленица закончилась. Хороший праздник, но полнит. Еще тарелочку, и возвращаюсь к любимой креветочной диете!" – говорится в подписи к фотографии в Instagram, на которой кот изображен с тарелкой блинов.
Идею с диетой для усатого поддержали его подписчики. Они считают, что кот действительно увеличился в размерах, причем его формы растут пропорционально темпам строительства Крымского моста.
"Посмотрел стену кота с самого начала. Хм, морда растет в прямой пропорции с процентом выполненных работ", – написал в комментариях "ВКонтакте" пользователь Александр Русов. На это ему Алексей Кипнис заметил, что к окончанию строительства кошачья морда будет в ширину самого моста, и предостерег рыжего, "чтобы не лопнул".
Коту советуют срочно заняться бегом, благо мост уже приобрел реальные очертания.
"Да, Мостик пора поститься!" – убеждена Валентина Добровольская.
Между тем нашлись и другие подписчики, которые уверены, что вес кота находится в норме и никаких диет ему не нужно. "Кушай хорошо, Мостик, тебе надо много сил для наблюдения за строительством моста. И брось ты эти диеты, полнота тебе к лицу", – комментирует Ульяна Иванова.
Ну и почти каждый второй вспомнил старую русскую пословицу про то, что не все коту Масленица, а будет и постный день.
Кстати, ранее Мостик сообщил, что напробовался всяких блинчиков, но больше всего ему понравились с боттаргой.
Инфоцентр Крымского моста писал, что повара испекли для
строителей транспортного перехода в Крым на Масленицу 850 кг блинов.
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