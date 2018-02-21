Иностранные бизнесмены тайно работают на полуострове под другими вывесками

Крупные зарубежные компании нашли способ обойти санкции ЕС и США и вести работу на Крымском полуострове. Они регистрируют на полуострове юридические лица под другими брендами и спокойно занимаются бизнесом. Об этом журналистам поведал вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.



Закрытие представительств российских и зарубежных компаний после присоединения полуострова к РФ стало для крымчан одним из неприятных последствий западных санкций. К этому добавилась блокировка доступа ко многим интернет-сервисам с территории республики. Но власти утверждают, что на самом деле крымчане пользуются полным спектром товаров и услуг. Правда, сами они об этом не догадываются.

"Вы спросите, где эти компании, которые должны в Крыму пестреть вывесками со своими брендами? Мы ведем эту работу аккуратно. У нас появляются другие вывески и бренды, за которыми стоят крупные иностранные фирмы", – приводит слова Мурадова портал "Новости Крыма".

Самыми популярными отраслями, в которых работают иностранные компании-хамелеоны, оказались виноградарство и виноделие, сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, строительство, мусоропереработка и возобновляемая энергетика. К примеру, на днях в Крым прибыли немецкие предприниматели, чтобы обсудить совместные проекты в области ветровой энергетики.

Власти республики взаимодействуют в ежедневном режиме с зарубежными бизнесменами, добавил чиновник. По его оценке, можно говорить о "десятках фирм", которые работают в Крыму под другими вывесками. Никаких названий Мурадов называть не стал, чтобы не создавать риски для притаившихся бизнесменов.

Впрочем, такой смелостью обладают далеко не все компании. Тайное присутствие ограничивается, вероятно, лишь теми областями, о которых рассказал вице-премьер. По крайней мере, крупные мобильные операторы, интернет-провайдеры, банки, рестораны быстрого питания, сетевые ретейлеры, автозаправочные станции и предприятия из многих других отраслей экономики в Крыму так и не появились. Это касается как международных корпораций, так и компаний из материковой России.

Российские компании, в том числе с государственным участием, опасаясь санкций, по-прежнему не желают заходить на крымский рынок. Тем самым они фактически не признают полуостров частью РФ. Последним примером стал отказ компании "Россети" участвовать в капитале республиканской энергетической компании "Крымэнерго".

Стоит отметить, что Мурадов два года назад подверг жесткой критике российские предприятия, отказавшиеся работать в Крыму. "Санкции, которые против Крыма приняты, считаются нелегальными и незаконными, они приняты против всех международных правовых и законодательных норм. И это значит, что те российские крупные корпорации, банки, которые отказываются приходить работать в Крым, а вы знаете, таких немало, по сути, поддерживают нелегальную и незаконную деятельность против Крыма", – говорил чиновник.