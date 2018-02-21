США прибирают к рукам Черное море

Вашингтон раздражают российские военные в Крыму

Американцы отправили сразу два эсминца в Черное море. Впервые с 2014 г., после присоединения Крыма к России, в нем будет находиться более одного военного корабля США такого класса. Как известно, каждый эсминец класса "Арли Берк" вооружен "Томагавками" и мощными зенитными орудиями.

Маневры происходят на фоне взаимных обвинений Москвы и Вашингтона в наращивании сил в Черном море. Сначала американские СМИ со ссылкой на источник в ВМС США сообщили, что Пентагону надоело постоянное усиление Москвой Крымского полуострова. А затем первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал заявления США "прямой ложью" и подчеркнул, что таким образом Вашингтон отвлекает внимание от усиления собственного военного присутствия в этом регионе.

Тем не менее факт остается фактом. В ответ на создание в Крыму "самодостаточной группировки войск" США начинают осторожно "прощупывать" Черное море, и два эсминца – это только начало.

"Решение о двух кораблях, которые примут участие в учениях, принималось заранее", – уверяет командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грэди. По его словам, это вовсе не ответ на какие-то действия России. Но вряд ли от американского военного стоило ожидать каких-либо политических заявлений. Его задача – делать свое дело и говорить поменьше.

По мнению профессора стратегии военно-морского колледжа Джима Холмса, Вашингтон дает понять России, что будет защищать своих союзников, а также интересы США в Европе и Азии. Своими эсминцами Пентагон как бы говорит Москве "мы никуда не уйдем", и в случае начала конфликта американский флот войдет в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы, которые контролируют турки – участники Североатлантического альянса.

Таким образом США, находящиеся за тысячи километров от Черного моря, считают его для себя стратегически важным регионом. И очень чутко реагируют на стремление Москвы укрепить оборону Крыма, который после событий 2014 г. не дает покоя западным политикам.