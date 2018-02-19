Украина подала к России новый иск

На этот раз Незалежная обвинила нашу страну в "нарушении морского права"

Киев направил в Международный арбитражный суд меморандум, в котором отметил, что Москва нарушила Конвенцию ООН. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте президента Украины.

В документе отмечается, что "РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе".

Власти Незалежной после воссоединения Крыма с Россией постоянно высказывают свои недовольства. Так, ранее Москву обвиняли в том, что она незаконно использует суверенные ресурсы Украины – рыбные и энергетические.

Кроме того, Киев жутко недоволен строительством Крымского моста.